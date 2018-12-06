День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря

Новости Украины: Каждый год 7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины.

Христианство описывает Катерину Александрийскую как «невесту Христову», которая подверглась жестоким пыткам и убийству за свою веру. Девушка родилась во второй половине III века в в Александрии в знатной и богатой семье. Ее мать была тайной христианкой и приобщила Катерину к вере. Согласно преданию, после крещения девушке приснился сон, в котором Господь дал ей перстень, обручив ее на себе. Когда она проснулась, то обнаружила кольцо на своей руке. Катерина начала активно проповедовать христианство. Римский император Максимин пытался соблазнить ее богатством и славой, чтобы она отказалась от веры. Девушка, отказалась, за что ее подвергли пыткам и лишили свободы, а затем казнили. Две частицы мощей Екатерины Византийской хранятся в Германии. Часть мощей была передана в дар Екатерининскому собору.

Народные приметы на День святой Екатерины

Согласно народным повериям, Святая Катерина – покровительница любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого. День Катерины также называют "праздником девичьей судьбы".

Женщины просили святую о согласии в семье и счастливом браке. Потому в старину в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Девушкам, которые ищут любви, традиционно советуют сходить утром 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой Святой Екатерины. Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому отмечать его шумно не принято. Тем не менее, в этот день молодые девушки собирались на "вечерницы", просили Катерину о женихе и гадали, что не поощрялось церковью.

По дню святой Катерины, как и по многим прочим праздникам, старались предсказывать погоду.

Если погода на Екатерины будет ясной – следует готовиться к морозной зиме.

Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.

Если выпал снег на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

Круги вокруг Луны предвещают мороз.

Маленькие звезды на небе прогнозируют снегопад.

Что нельзя делать в День святой Екатерины

В день святой Катерины девушкам нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Считается, что это облегчит будущие роды. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.

Религия запрещает разводить в этот день костры и разводить печи.

Кроме того, следует избегать шумных гуляний с алкоголем.

При этом, следует помнить о трех свечах у иконы святой Катерины. Согласно примете, если их не поставить, то род девушки может прерваться.

В День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все – и девушки, и юноши.

Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась – это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.

Девушки на рассвете срезали ветки вишни и ставили в воду возле икон. Считалось, что если до Старого нового года (праздника Святой Маланки) вишни зацветали, то скоро девушка выйдет замуж.

Гадали также и парни. Они ставили в воду отломанные вишневые ветки и ждали Рождества. Если к этому дню ветви развивались, значит невеста будет скромной. Если вишня засыхала, то жена будет сварливой и ленивой. Распустившиеся листки на ветке предвещали, что жена юноши будет жизнерадостной и нежной.

Гадания на День святой Екатерины

Девушки устраивали посиделки-вечерницы на Екатерины. После ужина остатки еды не выбрасывали, а применяли их для магического ритуала ворожбы. Необходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем, как ложиться спать в День Екатерины, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого заговора во сне должен привидеться будущий спутник жизни.

Перед ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка – такой достаток и будет у ее жениха.

Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполнится. В современном мире петуха для гадания отыскать довольно сложно. Поэтому городские жительницы вместо кукареканья могут прислушиваться к сигналам машин или другим звукам.

Умывание в Катеринин день также превратить в ритуал по гаданию на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпнув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.

На Катерины еще потребуется вишневая веточка, ее нужно сорвать в праздник и поставить дома в воду. Если на ней появятся цветочки до Рождества Христова – в следующем году состоится свадьба. Если цветы не распустятся до 14 января (Маланки) – встреча с суженым состоится еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем девушке стоит ждать и свадьбы и пополнения в семье.