Украинского политзаключенного Панова этапировали обратно в Россию

Новости Украины: Политзаключенного Евгения Панова этапировали в Краснодар.

Украинского политзаключенного Евгения Панова, приговоренного к 8 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", снова этапировали из аннексированного Крыма в Россию. Об этом Громадскому сообщила адвокат Ольга Динзе.

Как отмечается в сообщении, лишь накануне, 5 декабря, Панова этапировали из Москвы в аннексированный Симферополь. Динзе рассказала, что Панова, согласно данным ее источников, этапируют в российский Краснодар. В то же время адвокату неизвестно, с какой целью Панова накануне этапировали в Крым.

Она отметила, что у нее есть две версии таких действий: первая - этапирование для допроса по делу об убийстве чиновника ФСБ; вторая - этапирование для размещения в колонии строгого режима Симферополя. Однако ни одна из версий не является подтвержденной, подчеркнула Динзе.

В то же время брат политзаключенного Игорь Котелянец подтвердил изданию информацию о том, что Панова этапируют в Краснодар. Причина этапирования его в Крым накануне брату Панова также неизвестна.

Ранее родные Панова припускали, что конечной точкой этапа политзаключенного, которого недавно этапировали в Симферопольское СИЗО, может быть симферопольская колония.

Как сообщалось, 5 декабря приговоренного по делу "украинских диверсантов" политзаключенного Панова этапировали в аннексированный Крым из Москвы. В Москве Панов находился в СИЗО-1 "Матросская тишина", там его недавно посетил украинский консул.

Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву 9 октября.

25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор политзаключенному Евгению Панову, незаконно приговоренному в аннексированном Крыму по "делу диверсантов", к 8 годам колонии строгого режима.

ФСБ России 10 августа 2016 года заявила о задержании 7 августа "организатора терактов" и ликвидации "агентурной сети Главного управления разведки Украины", одним из которых вроде бы является гражданин Украины Панов Евгений Александрович.

Фигуранты дела "крымских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей сначала удерживались в московском СИЗО "Лефортово".

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.