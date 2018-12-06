Скачать
Четверг, 06.12.2018
На подпись президенту передали закон о прекращении &quot;дружбы с РФ&quot;
На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря

Украинского политзаключенного Панова этапировали обратно в Россию

Украинского политзаключенного Панова этапировали обратно в Россию
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Политзаключенного Евгения Панова этапировали в Краснодар.

Украинского политзаключенного Евгения Панова, приговоренного к 8 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", снова этапировали из аннексированного Крыма в Россию. Об этом Громадскому сообщила адвокат Ольга Динзе.

Как отмечается в сообщении, лишь накануне, 5 декабря, Панова этапировали из Москвы в аннексированный Симферополь. Динзе рассказала, что Панова, согласно данным ее источников, этапируют в российский Краснодар. В то же время адвокату неизвестно, с какой целью Панова накануне этапировали в Крым.

Она отметила, что у нее есть две версии таких действий: первая - этапирование для допроса по делу об убийстве чиновника ФСБ; вторая - этапирование для размещения в колонии строгого режима Симферополя. Однако ни одна из версий не является подтвержденной, подчеркнула Динзе.

В то же время брат политзаключенного Игорь Котелянец подтвердил изданию информацию о том, что Панова этапируют в Краснодар. Причина этапирования его в Крым накануне брату Панова также неизвестна.

Ранее родные Панова припускали, что конечной точкой этапа политзаключенного, которого недавно этапировали в Симферопольское СИЗО, может быть симферопольская колония.

Как сообщалось, 5 декабря приговоренного по делу "украинских диверсантов" политзаключенного Панова этапировали в аннексированный Крым из Москвы. В Москве Панов находился в СИЗО-1 "Матросская тишина", там его недавно посетил украинский консул.

Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву 9 октября.

25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор политзаключенному Евгению Панову, незаконно приговоренному в аннексированном Крыму по "делу диверсантов", к 8 годам колонии строгого режима.

ВС РФ оставил без изменений приговор Евгения Панова

ФСБ России 10 августа 2016 года заявила о задержании 7 августа "организатора терактов" и ликвидации "агентурной сети Главного управления разведки Украины", одним из которых вроде бы является гражданин Украины Панов Евгений Александрович.

Фигуранты дела "крымских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей сначала удерживались в московском СИЗО "Лефортово".

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АР Крым, Россия, Крым, РФ, Российская Федерация, Евгений Панов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 В Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть пострадавший
05 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь