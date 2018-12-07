Скачать
Пятница, 07.12.2018
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбе с Россией
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбе с Россией
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря

День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
08:05 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: День святой Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря.

Это очень важный праздник как в христианстве, так и в народе. Поэтому не удивительно, что в этот день есть множество традиций, поверий и даже запретов.

История праздника

7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины Читать полностью

Чтобы понять, что нельзя делать в День святой Екатерины - нужно узнать историю праздника и кто такая, эта святая Екатерина.

По поверьям, святая Екатерина была очень красивой и умной девушкой, но никак не могла найти себе мужа, ведь хотела выйти только за того, кто будет мудрее нее. С этим ей помог христианский мудрец, который был ее наставником. Но, когда девушка приняла веру, ее за это убили. Так и появился День святой Екатерины.

Несмотря на то, что судьба девушки сложилась не лучшим образом, она все равно считается покровительницей счастливого брака.

Что можно и нельзя делать в день святой Екатерины

День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабряЧитать полностью

Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. Все верующие знают, что действует Рожественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли.

Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.

Конечно же, исключались любые работы на земле, физический труд. Нельзя было ничего строить, ремонтировать и шить.

Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно гадать, и этим занимались практически все - и девушки, и юноши.

День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась - это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, История праздника, 7 декабря, День памяти святой великомученицы Екатерины, День памяти святой великомученицы Екатерины 2018, День святой Екатерины, День святой Екатерины 2018, заперты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
02 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
03 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
04 Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День Екатерины: приметы и гадания на 7 декабря
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь