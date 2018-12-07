Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи

В ближайшие сутки 7 декабря, в пятницу, холодный воздух охватит почти всю территорию Украины, погоду восточной и западной части страны будут определять атмосферные фронты, остальной территории – поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.
На Левобережье прогнозируется небольшой снег, утром и днем в западных областях – мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве 7 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.
Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua
Погода в понедельник, 7 декабря, в городах Украины:
По прогнозам главного украинского синоптика Натальи Диденко, погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной. Осадки следует ожидать на востоке и западе страны. Столбик термометра опустится на несколько отметок, поэтому на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха снизится до -4 -9 градусов, местами даже до-9-12 градусов. Днем тоже будет холодно -1 -5 градусов мороза.
"На Востоке будет выпадать мокрый снег, на Западе снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны. На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель",– отмечает эксперт. В Киеве осадков не будет. Ночью в столице будет -6-8 градусов, а днем -2-4 градуса мороза. На дорогах будет очень скользко
В Украине 8 декабря, в субботу, в западных областях ожидается умеренный мокрый снег, днем с переходом в дождь, в большинстве северных регионов, а также в Винницкой и Черкасской областях днем прогнозируется небольшой мокрый снег; на остальной территории – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза (в западных областях от 2° тепла до 3° мороза); днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на западе и юге 1-6° тепла. В Карпатах прогнозируется снег; температура в течение суток 2-7° мороза.
В Киеве 8 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua
Погода в понедельник, 8 декабря, в городах Украины:
9 декабря, в воскресенье, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9 декабря 4-9° мороза (на западе около 0°), 9 декабря от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья 2-7° мороза); днем в Украине около 0°, в западных и южных областях 1-6° тепла. В Карпатах снег (ночью 9 декабря без осадков); температура ночью и днем 2-7° мороза. 9 декабря в столице также облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (ночью 8 декабря без осадков). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 8 декабря 4-9° мороза).
Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua
Погода в понедельник, 9 декабря, в городах Украины:
В начале следующей недели, 10-11 декабря, в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем 11 декабря в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (днем в южной части 2-8° тепла, ночью 11 декабря в западных областях 0-5° мороза, в Карпатах до 8° мороза).
Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.
Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.
Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега