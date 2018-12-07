Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи

Новости Украины: В Украину на выходные, 8-9 декабря, зайдет холодный воздух, местами пройдет мокрый снег с дождем.

В ближайшие сутки 7 декабря, в пятницу, холодный воздух охватит почти всю территорию Украины, погоду восточной и западной части страны будут определять атмосферные фронты, остальной территории – поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.

На Левобережье прогнозируется небольшой снег, утром и днем в западных областях – мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве 7 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в понедельник, 7 декабря, в городах Украины:

в Киеве - пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°; в Виннице - без осадков, ночью 0...-2°, днем -1...+1°;

- без осадков, ночью 0...-2°, днем -1...+1°; в Луганске - мокрый снег с дождем, ночью -1...0°, днем 0...+2°;

- мокрый снег с дождем, ночью -1...0°, днем 0...+2°; в Луцке - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; во Львове - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Днепре - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°; в Донецке - осадки, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;

- осадки, ночью 0...+2°, днем 0...+2°; в Житомире -пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

-пасмурно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°; в Запорожье - пасмурно, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью 0...+2°, днем 0...+2°; в Ивано-Франковске - ясно, ночью -2...-4°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -2...-4°, днем -1...+1°; в Кропивницком - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°; в Николаеве - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°; в Одессе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°; в Полтаве - пасмурно, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью 0...-2°, днем 0...+2°; в Ровно - ясно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -1...-3°, днем -1...+1°; в Симферополе - пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...1°, днем 0...+2°; в Сумах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Тернополе - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Ужгороде - ясно, ночью -2...-4°, днем +2...+4°;

- ясно, ночью -2...-4°, днем +2...+4°; в Харькове - мокрый снег с дождем, ночью 0...+2°, днем 0...+2°;

- мокрый снег с дождем, ночью 0...+2°, днем 0...+2°; в Херсоне - пасмурно, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...+1°, днем 0...+2°; в Хмельницком - ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- ясно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Черкассах - без осадков, ночью 0...-2°, днем 0...+2°;

- без осадков, ночью 0...-2°, днем 0...+2°; в Чернигове - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Черновцах - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°.

По прогнозам главного украинского синоптика Натальи Диденко, погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной. Осадки следует ожидать на востоке и западе страны. Столбик термометра опустится на несколько отметок, поэтому на дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха снизится до -4 -9 градусов, местами даже до-9-12 градусов. Днем тоже будет холодно -1 -5 градусов мороза.

"На Востоке будет выпадать мокрый снег, на Западе снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны. На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель",– отмечает эксперт. В Киеве осадков не будет. Ночью в столице будет -6-8 градусов, а днем -2-4 градуса мороза. На дорогах будет очень скользко

В Украине 8 декабря, в субботу, в западных областях ожидается умеренный мокрый снег, днем с переходом в дождь, в большинстве северных регионов, а также в Винницкой и Черкасской областях днем прогнозируется небольшой мокрый снег; на остальной территории – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза (в западных областях от 2° тепла до 3° мороза); днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на западе и юге 1-6° тепла. В Карпатах прогнозируется снег; температура в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве 8 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в понедельник, 8 декабря, в городах Украины:

в Киеве - мокрый снег, ночью 0...-2°, днем -5...-7°;

- мокрый снег, ночью 0...-2°, днем -5...-7°; в Виннице - мокрый снег, ночью -5...-7°, днем +1...-1°;

- мокрый снег, ночью -5...-7°, днем +1...-1°; в Луганске - ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Луцке - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°; во Львове - дождь, ночью -3...-5°, днем -1...+1;

- дождь, ночью -3...-5°, днем -1...+1; в Днепре - ясно, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -4...-6°, днем -1...+1°; в Донецке - ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Житомире -мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -3...-5°;

-мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -3...-5°; в Запорожье - ясно, ночью -4...-6°, днем +1...+3°;

- ясно, ночью -4...-6°, днем +1...+3°; в Ивано-Франковске - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°; в Кропивницком - ясно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°; в Николаеве - ясно, ночью -4...-6°, днем +3...+5°;

- ясно, ночью -4...-6°, днем +3...+5°; в Одессе - ясно, ночью -2...-4°, днем +3...+5°;

- ясно, ночью -2...-4°, днем +3...+5°; в Полтаве - ясно, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

- ясно, ночью -6...-8°, днем -1...-3°; в Ровно - дождь, ночью -1...-3°, днем +1...+3°;

- дождь, ночью -1...-3°, днем +1...+3°; в Симферополе - ясно, ночью -1...-3°, днем +4...+6°;

- ясно, ночью -1...-3°, днем +4...+6°; в Сумах - пасмурно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

- пасмурно, ночью -6...-8°, днем -1...+1°; в Тернополе - пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°;

- пасмурно, ночью -1...-3°, днем 0...+2°; в Ужгороде - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°; в Харькове - ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Херсоне - ясно, ночью -4...-6°, днем +3...+5°;

- ясно, ночью -4...-6°, днем +3...+5°; в Хмельницком - дождь, ночью -1...-3°, днем +2...+4°;

- дождь, ночью -1...-3°, днем +2...+4°; в Черкассах - мокрый снег, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

- мокрый снег, ночью -6...-8°, днем -1...+1°; в Чернигове - мокрый снег, ночью -5...-7°, днем -1...+1°;

- мокрый снег, ночью -5...-7°, днем -1...+1°; в Черновцах - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°.

9 декабря, в воскресенье, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9 декабря 4-9° мороза (на западе около 0°), 9 декабря от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья 2-7° мороза); днем в Украине около 0°, в западных и южных областях 1-6° тепла. В Карпатах снег (ночью 9 декабря без осадков); температура ночью и днем 2-7° мороза. 9 декабря в столице также облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (ночью 8 декабря без осадков). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 8 декабря 4-9° мороза).

Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в понедельник, 9 декабря, в городах Украины:

в Киеве - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем 0...+2°;

- мокрый снег, ночью -1...+1°, днем 0...+2°; в Виннице - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем +1...+3°;

- мокрый снег, ночью -1...+1°, днем +1...+3°; в Луганске - ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- ясно, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Луцке - дождь, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- дождь, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; во Львове - дождь, ночью -1...+1°, днем +5...+7;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +5...+7; в Днепре - снег, ночью -1...-3°, днем +1...+3°;

- снег, ночью -1...-3°, днем +1...+3°; в Донецке - снег, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- снег, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Житомире -мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

-мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°; в Запорожье - снег, ночью -1...-3°, днем +3...+5°;

- снег, ночью -1...-3°, днем +3...+5°; в Ивано-Франковске - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°; в Кропивницком - снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

- снег с дождем, ночью -1...+1°, днем -1...+1°; в Николаеве - дождь, ночью 0...+2°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью 0...+2°, днем +3...+5°; в Одессе - дождь, ночью +1...+3°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью +1...+3°, днем +3...+5°; в Полтаве - мокрый снег, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

- мокрый снег, ночью -1...-3°, днем -1...+1°; в Ровно - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°; в Симферополе - дождь, ночью +1...+3°, днем +7...+9°;

- дождь, ночью +1...+3°, днем +7...+9°; в Сумах - дождь и снег, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- дождь и снег, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Тернополе - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°; в Ужгороде - дождь, ночью 0...+2°, днем +2...+4°;

- дождь, ночью 0...+2°, днем +2...+4°; в Харькове - дождь со снегом, ночью -3...-5°, днем -1...+1°;

- дождь со снегом, ночью -3...-5°, днем -1...+1°; в Херсоне - дождь, ночью -1...+1°, днем +5...+7°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +5...+7°; в Хмельницком - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

- дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°; в Черкассах - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°;

- мокрый снег, ночью -1...+1°, днем -1...+1°; в Чернигове - мокрый снег, ночью -1...-3°, днем -1...+1°;

- мокрый снег, ночью -1...-3°, днем -1...+1°; в Черновцах - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°.

В начале следующей недели, 10-11 декабря, в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем 11 декабря в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (днем в южной части 2-8° тепла, ночью 11 декабря в западных областях 0-5° мороза, в Карпатах до 8° мороза).

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами. В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега