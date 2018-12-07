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Пятница, 07.12.2018

Как тренируются украинские бойцы: яркое видео

Силы специальных операций сформировали в 2016 году. Военные ССО принимают активное участие в боевых действиях в Донбассе Ко дню вооруженных сил Силы специальных операций (ССО) ВС Украины опубликовали видео учений украинских военнослужащих. ССО сформировали относительно недавно - в 2016 году. Это отдельный род сил ВСУ, в состав которых входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Бойцы ССО принимают участие в боевых действиях на Донбассе.
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Видео, Бойцы, ВСУ, ССО.
13:51 Сегодня Телеграф
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