Как тренируются украинские бойцы: яркое видео

Силы специальных операций сформировали в 2016 году. Военные ССО принимают активное участие в боевых действиях в Донбассе Ко дню вооруженных сил Силы специальных операций (ССО) ВС Украины опубликовали видео учений украинских военнослужащих. ССО сформировали относительно недавно - в 2016 году. Это отдельный род сил ВСУ, в состав которых входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Бойцы ССО принимают участие в боевых действиях на Донбассе.