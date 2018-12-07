Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом

Новости Украины: Новый председательствующий ОБСЕ сообщает, что в начале 2019-го приедет с визитом в Украину.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который с 1 января станет председателем в ОБСЕ, свой первый визит в этом качестве планирует в Украину.

Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде" в Милане, где продолжается министерская встреча организации.

Лайчак заверил, что помощь в решении украинско-российского конфликта (который по терминологии ОБСЕ называется "конфликт в и вокруг Украины") станет его ключевой задачей на время годового председательства.

"Конечно, Украина будет нашим основным приоритетом. ОБСЕ вообще очень беспокоит то, как смягчить эту ситуацию и как помочь людям, которых затронул этот конфликт. Мы будем честным посредником и будем готовить почву для политических переговоров", - заявил министр.

"Украина - наш сосед, и мы действительно прекрасно знаем, какова ситуация. Я отслеживал ее с самого начала и надеюсь использовать эти знания, чтобы сдвинуть ситуацию, чтобы помочь", - добавил Лайчак. Он отметил, что ставит перед собой "реалистично амбициозные задачи", но отказался уточнять, на какие именно результаты рассчитывает.

Будущий председательствующий в ОБСЕ добавил, что приедет в Украину с визитом уже в начале года. "Это будет мой первый зарубежный визит (в качестве председательствующего)", – отметил он. Ранее во время визитов в начале председательства предшественники Лайчака ехали на Донбасс.