УПЦ МП запретила своим представителям приходить на Объединительный собор

Новости Украины: Епископам УПЦ МП запретили участвовать в Объединительном соборе

УПЦ МП "не благословляет" своих представителей принимать участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Священный синод Украинской православной церкви, заседание которого состоялось 7 декабря 2018 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, отметил, что Константинопольский Патриарх не имеет никакого канонического права созывать какое-либо собрание в Украине", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП назвали запланированный Объединительный собор "незаконным собранием", поскольку в нем примут участие представители, по их словам, "раскольнических группировок".

"В связи с этим и на основании постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви принимать участие в так называемом Объединительном соборе не благословляется", - отметили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

Там прибавили, что "никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании".

Как сообщалось, ранее советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что архиереи православных церквей Украины, приглашенные для участия в Объединительном соборе, смогут прийти на Собор в сопровождении священнослужителя и представителя или мирян, или монашества.

17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил об официальном прошении ко Вселенскому патриарху относительно предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Синод Вселенского патриархата на трехдневном заседании, которое завершилось 29 ноября, принял проект конституционного устава Украинской церкви. В то же время дата проведения Объединительного собора не называлась.

5 декабря Президент Петр Порошенко проинформировал, что собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Напомним, Варфоломей заявил, что после создания в Украине новой церкви предстоятель УПЦ МП Онуфрий не будет "Митрополитом Киевским".