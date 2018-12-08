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Денисова: Консул опровергает информацию об ампутации пальцев у украинского моряка

Денисова: Консул опровергает информацию об ампутации пальцев у украинского моряка
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Альберт Черняков опроверг информацию о том, что якобы у одного из украинских моряков ампутированы пальцы руки.

Украинский консул в Москве Альберт Черняков, который посетил трех раненых украинских бойцов, находящихся в госпитале СИЗО "Матросская тишина", опроверг информацию, ранее распространенную в СМИ, о том, что якобы у одного из моряков ампутированы пальцы руки.

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

“Он (консул — ред.) также отметил, что сегодня ночью посетил трех раненых наших бойцов в СИЗО "Матросская тишина". С его слов, их состояние здоровья удовлетворительное. Ребята имеют осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет – кости и суставы целы”, - говорится в сообщении.

Как сообщает Денисова, украинский консул рассказал, что уже составлен график посещения им других моряков в Лефортове - так, на понедельник запланировано посещение шестерых моряков; во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шестерых военнопленных, и в среду, 12 декабря - остальные пять моряков.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, делавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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Украина, Россия, Новости Украины, Людмила Денисова, Украинские моряки, Альберт Черняков.
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