Порошенко на торжествах поздравил Бориса Патона с юбилеем

Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу НАН Украины Бориса Патона, который недавно отпраздновал свой столетний юбилей.
Об этом глава государства написал в Twitter и разместил соответствующее видео.
Багаторічний очільник НАН України Борис Патон – визначний вчений і беззаперечний лідер української науки – нещодавно відсвяткував 100-річний ювілей. Вітаю Вас, дорогий Борисе Євгеновичу, з унікальною датою та бажаю доброго здоров’я і радості від справ і людей, які Вас оточують pic.twitter.com/Kgm6GGWn9j
— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.
"Многолетний глава НАН Украины Борис Патон – выдающийся ученый и безоговорочный лидер украинской науки – недавно отпраздновал 100-летний юбилей. Поздравляю Вас, дорогой Борис Евгеньевич, с уникальной датой и желаю доброго здоровья и радости от дел и людей, которые Вас окружают", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-летия Национальной академии наук Украины, где выступил Президент.