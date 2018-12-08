Порошенко на торжествах поздравил Бориса Патона с юбилеем

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил Бориса Патона, который недавно отпраздновал свой столетний юбилей.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу НАН Украины Бориса Патона, который недавно отпраздновал свой столетний юбилей.

Об этом глава государства написал в Twitter и разместил соответствующее видео.

Багаторічний очільник НАН України Борис Патон – визначний вчений і беззаперечний лідер української науки – нещодавно відсвяткував 100-річний ювілей. Вітаю Вас, дорогий Борисе Євгеновичу, з унікальною датою та бажаю доброго здоров’я і радості від справ і людей, які Вас оточують pic.twitter.com/Kgm6GGWn9j — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

"Многолетний глава НАН Украины Борис Патон – выдающийся ученый и безоговорочный лидер украинской науки – недавно отпраздновал 100-летний юбилей. Поздравляю Вас, дорогой Борис Евгеньевич, с уникальной датой и желаю доброго здоровья и радости от дел и людей, которые Вас окружают", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-летия Национальной академии наук Украины, где выступил Президент.