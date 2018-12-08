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Суббота, 08.12.2018

"Руки прочь от Украины": в Польше сорвали концерт ансамбля армии РФ (Видео)

В пятницу, 7 декабря, двое польских активистов прервали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, который проходил в Быдгоще. Как сообщает OKO.press, активисты Рафал Сушек и Михал Войцещчук выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и кричали "Лапы прочь от Украины". Они также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу". Все случилось во время исполнения песни "Священная война". Один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского. Ни один из около ста военных хористов на это не отреагировал. За несколько секунд активистов со сцены свела охрана.
eurointegration.com.ua
Фото: Скриншот
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13:46 Сегодня Телеграф
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