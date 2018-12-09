Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед

Новости Украины: В воскресенье, 9 декабря, на большей части территории Украины пройдет мокрый снег и дождь.

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, дождь, порывы ветра до 15-20 м/с м гололед. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Прогноз погоды по Украине на сутки 9 декабря: облачно с прояснениями, небольшой, в центральных областях умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололед. Ветер южный, 5-10, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 декабря, в городах Украины:

Ужгород – + 2 ... + 4

Львов – +3 ... + 5

Ивано-Франковск – +3 ... + 5

Тернополь – +3 ... + 5

Черновцы – +3 ... + 5

Хмельницкий – + 2 ... + 4

Луцк – +2 ... +4

Ровно – +2 ... +4

Житомир – + 2 ... + 4

Винница – + 1 ... + 3

Одесса – + 4 ... + 6

Николаев – + 5 ... + 7

Херсон – +6 ... +8

Симферополь – + 9 ... + 11

Кропивницкий – + 2 ... + 4

Черкассы – + 1 ... + 3

Чернигов – + 1 ... + 3

Суммы – + 1 ... + 3

Полтава – + 1 ... + 3

Днепр – + 4 ... + 6

Запорожье – + 4 ... + 6

Донецк – + 2 ... + 4

Луганск – + 2 ... + 4

Харьков – + 1 ... + 3

Киев – + 1 ... + 3

В Киеве в воскресенье - небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололед. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла. В Киевской области температура ночью будет составлять от 2° тепла до 2° мороза, днем - 0-4° тепла.

Погода 10 декабря

В понедельник, 10 декабря и ночью 11 декабря на Левобережье и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на востоке - умеренные осадки.

Погода 11 декабря

Днем 11 декабря в восточных, большинстве южных и центральных областей - дождь и мокрый снег, местами сильный. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях - налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, днем 11 декабря в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге и юго-востоке ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и области 10-11 декабря - облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Погода 12 декабря

В среду, 12 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме восточных областей, сильные осадки. Только в западной части - без существенных осадков. 13 декабря - слабый мокрый снег, днем с дождем, в южных и восточных областях - без существенных осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза, 12 декабря на юге и востоке - около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 3° тепла, в южной части и на Донбассе - до 6° тепла. В Киеве и области 12 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный. 13 декабря пройдет слабый мокрый снег. Температура ночью - 1-6° мороза, днем около 0°.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега