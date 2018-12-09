В мире чтят память жертв преступления геноцида

Новости Украины: 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предотвращении преступления геноцида, в связи с этим в этот день отмечается Международный день памяти жертв.

В мире 9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, почтение их достоинства и предотвращение этого преступления. Дата была избрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Цель Дня - повышать осведомленность мировой общественности о самой Конвенции, а также должным образом чтить память людей, ставших жертвами геноцида и недопущение подобных преступлений в дальнейшем.

Принимая эту резолюцию без голосования, все 193 государства-члена тем самым подтвердили, что каждое отдельное государство является ответственным за защиту своего населения от геноцида, что такая ответственность предусматривает предотвращение этого преступления, в частности и подстрекательство к нему.

Основателем исследования геноцида был Рафал Лемкин. Именно он и ввел этот термин в 1943-ем году. В преамбуле к Конвенции о геноциде отмечается, что случаи геноцида имели место в течение всей истории человечества, но термина "геноцид" не существовало, пока Лемкин не ввел его и на Нюрнбергском судебном процессе не началось преследование лиц, виновных в Голокосте, который Организация Объединенных Наций определила как преступление геноцида в рамках международного права в Конвенции о геноциде.

На протяжении последних 100 лет к самым многочисленным жертвам геноцид привел на территориях тоталитарных политических режимов (в частности, в условиях нацистской Германии, коммунистических СССР, Китая, Кампучии, во время правления Саддама Хусейна в Ираке, в империи Османа во время Первой мировой войны). На протяжении последних десятилетий, в 1980-1990 годах геноцид совершался во время так называемых этнических войн и этнических чисток в Африке, Азии и Европе.

В отношении украинского населения политика геноцида и этноцида активно осуществлялась в ХХ веке. Признаки геноцида имеют действия правительств разных стран в отношении крымских татар, украинских немцев, украинских поляков, украинских цыган, украинских греков, украинских болгар.

Но самым массовым было убийство голодом этнических украинцев СССР в 1932-1933 годах. Голодомор медленно признается другими нациями именно геноцидом. 7 декабря 2016 года депутаты Верховной Рады приняли постановление об обращении к демократическим государствам мира относительно признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида против украинского народа.