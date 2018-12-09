Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
МВФ назначил дату совета директоров по вопросу сотрудничества с Украиной
МВФ назначил дату совета директоров по вопросу сотрудничества с Украиной
Президент попросил Онуфрия помочь освободить украинских моряков
Президент попросил Онуфрия помочь освободить украинских моряков
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря

Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря

Смотрите фото (12)
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря
13:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Накануне новогодней ночи любая хозяйка мечтает об одном: иметь скатерть-самобранку, которая быстро и умело накроет праздничный стол.

Новый год — это головная боль для всех хозяек. В первую очередь возникает она из-за того, что тяжело определиться с новогодним меню. Если вы принялись составлять меню Нового года, то обязательно учтите пожелания всех гостей. Кроме того, не забудьте ублажить покровительницу года для того, чтобы она была к вам благосклонна.

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Конечно же, это прекрасно. Ведь данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто. Давайте сейчас составим вместе меню на Новый год 2019.

Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019 Читать полностью

Каждая хозяйка заблаговременно подготовила для встречи Нового 2019 года меню, чтобы рассчитать время приготовления с учетом вкусов всех гостей и предпочтений хозяйки года, а также бюджет праздничного застолья.

В год Свиньи следует наслаждаться радостями жизни, искать способ выразить себя по-новому. Начинать делать это можно, встречая Новый год. Даже если вы не верите, что от того, чем вы угощаетесь в новогоднюю ночь, зависит ваше будущее в 2019 году, рекомендации что готовить на Новый год Свиньи помогут организовать застолье не похожее на другие, побаловать близких вкусненьким, удивить. И привлечь в дом удачу и счастье.

Что можно и нельзя готовить на праздничный стол 2019?

Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи
Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи Читать полностью

Для встречи года Свиньи блюда должны быть неизбитые, но не изысканные, доступные, но не слишком простые. Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее:

  • свежие, маринованные и соленые овощи;
  • рыбу;
  • птицу;
  • говядину, телятину, баранину;
  • грибы;
  • крупы;
  • фрукты.

Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.

Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019
Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019 Читать полностью

Какие блюда не стоит готовить? Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие:

  • шашлыки;
  • свинину по-французски (шубу);
  • отбивные;
  • паштет из свиной печени;
  • холодец с использованием рульки;
  • пельмени и другое рубленое свиное мясо;
  • окорок, корейку, карбонад, сальтисон;
  • колбасу, содержащую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).

Рецепты горячих мясных блюд: 3 варианта для года Свиньи

Горячие блюда — основа стола. Мясные хорошо сочетаются с картофелем и другими овощами.

Телятина в красном вине

Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря Читать полностью

Необходимы такие продукты:

  • 1 кг мяса;
  • 100 г красного сухого вина;
  • 1 ст. л. коньяка;
  • 50 г растительного масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. базилика, черный молотый перец.

Мясо натереть солью и перцем. Приготовить маринад: измельчить чеснок, базилик и смешать их с остальными продуктами, залить мясо и оставить на сутки в холодильнике. После вынуть филе из маринада, сделать на нем небольшие продольные разрезы, поместить в духовку на решетку. Жарить 7-15 минут (в зависимости от формы филе). Подавать на листьях салата.

Жаркое из баранины с яблоками и айвой — особо ароматное блюдо

На 500 г жирного мяса понадобятся такие продукты:

  • по 2 крупных яблока и айвы;
  • 2 кг лука;
  • по 100-200 г укропа, петрушки и кинзы, соль и черный перец — по вкусу.

Новый год 2019: как подготовить организм к новогоднему застолью
Новый год 2019: как подготовить организм к новогоднему застолью Читать полностью

Готовят его в чугунной посуде.Баранину режут на небольшие кусочки, размером меньше грецкого ореха, лук — тонкими кольцами, зелень — мелко. Из айвы и яблок удаляют сердцевину и режут крупными дольками.

Продукты укладывают в чугунок слоями в такой последовательности: мясо, лук, зелень, айва, затем — мясо, лук, зелень, яблоки. Затем надо добавить соль, перец, не перемешивая, и слой лука. Влить 2-3 ст. л. воды, накрыть и тушить на слабом огне, не помешивая.

Лучшие закуски для меню на Новый год 2019

В качестве холодного закусочного блюда подойдет сырное и рыбное ассорти из супермаркета. Если вы отдаете предпочтение необычному, за 1 день до праздника можно приготовить такие закуски:

Творожные шарики

Инструкция:

Прически на Новый год 2019: потрясающие прически, которые идеально дополнят новогодний образ
Прически на Новый год 2019: потрясающие прически, которые идеально дополнят новогодний образЧитать полностью

300 г жирного творога взбить блендером, добавить 70 г размягченного сливочного масла, 1 ч.л. соли и 2-4 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешать и руками в перчатках, увлажненных водой, формировать шарики. Для 1 шт. достаточно 1 ч. л. смеси. Шарики будут выглядеть по-новогоднему, если их обвалять, например, в панировке из таких продуктов:

  • измельченных грецких орехов;
  • смеси белого и черного кунжута;
  • мелко натертой моркови;
  • вяленых помидоров;
  • зелени.

Разноцветные шарики выложить рядами на блюдо, украшенное веточками укропа и поставить в холодильник для застывания.

Волованы с различными наполнителями

Как украсить дом к Новому году 2019: 20 крутых бюджетных идей (Фото)
Как украсить дом к Новому году 2019: 20 крутых бюджетных идей (Фото)Читать полностью

Слоеное тесто для них можно купить в магазине. Раскатайте пласт до толщины не меньше 5 мм и сделайте корзиночки или волованы любой формы, главное, чтобы они были маленькие, на 1-2 укуса. Смажьте их желтком и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, при температуре +200°С до золотистого цвета (15-25 минут). Полученные многослойные хрустящие формочки наполняют перед подачей, чтобы они не размокли. Подойдут такие продукты:

  • взбитые сливки, красная икра, укроп;
  • паштет из печени курицы;
  • рыба горячего копчения;
  • кальмары, крабы, креветки;
  • готовые салаты.
  • 3 вкусных новогодних салата

Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи Читать полностью

Важно учесть, выбирая салаты на Новый год 2019, что они должны быть простыми, содержащими большое количество овощей. В них можно добавить крупы, к которым неравнодушна хозяйка года, орехи, фрукты. Салаты могут быть разного вида — легкими и сытными, но обязательно яркими. Если у вас на гарнир картофель, не используйте его в салате. Не забывайте о сочетании продуктов. Квашеная капуста хороша с апельсинами и изюмом, сельдерей — с морепродуктами, авокадо — с рукколой и креветками, а чернослив подойдет почти ко всем блюдам.

Салат можно оформить в виде поросенка, сделав ушки, пятачок и хвостик из колбасы, а глаза — из маслин. Приготовление салатиков на Новый год 2019 не займет много времени, если овощи и другие ингредиенты подготовить накануне.

Салат с сельдью и мандаринами

  • 1 соленую сельдь нарезать ломтиками;
  • 1 крупное яблоко почистить и порезать кубиками;
  • 1,5 стакана грецких орехов крупно порубить;
  • 2 мандарина или 1 грейпфрут — каждую дольку разрезать на 2-3 части.
  • Все смешать, заправить 100 мл сметаны (20%) и 3 ст.л. легкого майонеза.

Что приготовить на новый год из десертов?

Для новогодней ночи лучше приготовить легкий десерт, торт испечь с небольшим количеством жира. Запивать его не обязательно чаем. Подойдут ликеры и мускатные вина.

Торт

  • 4 яйца;
  • 250 г сахара;
  • 370-380 г взбитых сливок;
  • фрукты.

Взбить белки, постепенно добавляя сахар, пока он не растворится и масса не станет пышной, с устойчивыми пиками. На бумаге для выпечки начертить круг диаметром 20 см и застелить ею противень. Белковую массу выложить внутрь круга и выровнять ножом движениями снизу вверх так, чтобы по краю лепешки образовался волнообразный бортик.

Выпекают корж в заранее прогретой духовке при температуре +150°С 30 минут, затем снижают ее до +120°С и пекут еще 10 минут, после чего духовку надо выключить и оставить корж в духовке до полного остывания. Украшают торт взбитыми сливками и фруктами непосредственно перед подачей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Питание, Еда, Меню, Рецепты, Блюдо, Застолье, Новогодняя ночь, 31 декабря, Праздничный стол, Новый год 2019, Новогоднее меню, Меню на Новый год.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: все о бое
05 Ломаченко - Педраса: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа
Главные новости Украины и мира за 8 декабря
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь