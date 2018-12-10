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Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы

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Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
10:19 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Украине туманная, ветреная и дождливая погода продержаться еще несколько дней, но затем синоптики обещают морозную погоду.

В Украине в понедельник, 10 декабря, ожидается преимущественно мокрая погода - в ряде регионов пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. На западе мокрый снег, местами с дождем, ожидается практически на всей территории региона, температура воздуха составит от 1 до 4 градусов тепла. В северных областях будет сухо, днем 0-3 градуса выше нуля. 

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Во многих областях Украины ожидается сильный туман, видимость 200-500 м. "Утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

На востоке и в центре при аналогичной с севером температуре возможен мокрый снег, а также дождь. На юге днем от нуля до 6 градусов, везде, кроме Одесской области, пройдут дожди. В Крыму еще теплее - до +8.

В Киеве и области сегодня без существенных осадков. Утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по Киеву днем 0-2° тепла, по области - от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 10 декабря, фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 11 декабря, в восточных, большинстве южных и центральных областей дождь и снег, местами сильный, в северных областях ночью небольшие осадки. А мокрый снег с дождями сместится на правобережье центральной Украины и на восток страны. Температурный режим практически не изменится. Есть вероятность похолодания на 1-2 градуса. В Киеве 11 декабря ночью небольшие осадки, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 11 декабря, фото: meteo.gov.ua

12 декабря в северных и центральных, ночью и в восточных областях, днем и в западных небольшие осадки (в северных областях умеренные осадки); на остальной территории Украины без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 11 декабря в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В столице 12 декабря снег, мокрый снег, 14 декабря без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

В четверг, 13 декабря, похолодает на 1-2 градуса и мокрый снег с дождями все еще будут властвовать над западными, центральными и северными областями Украины. На остальной территории синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами даже солнечную погоду без осадков. В Киеве 13 декабря ночью мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью-1...-3°, а днем от -1°до +1° тепла.

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 14 декабря, дожди и мокрый снег покинут территорию Украины. По всей стране прогнозируют сухую и солнечную погоду с переменной облачностью. Температурный режим сдвинется в сторону похолодания. Ожидается преимущественно морозная погода. Температура ночью -2...-4°, а днем от -1°до +1° тепла.

Прогноз погоды на 14 декабря, фото: meteo.gov.ua

А вот настоящее похолодание придет в Украину уже в субботу, 15 декабря. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, оно наступит после того, как Украину покинет циклон, принесший мокрый снег с дождями.

Напомним, зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"По тем прогнозам, которые есть на сегодняшний день, метеорологи не ожидают аномально холодной зимы в Европе. По данным мировых центров сезонного прогнозирования, ожидается, что у нас зима в этом году может быть значительно теплее климатической нормы. Мы снова ожидаем теплую зиму, такую же, как в прошлом году", - сказала она.

 

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По словам Балабух, ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2 ..- 3 градуса.

"Потепление атмосферы продолжается и дальше, и температура воздуха может быть зимой теплее, чем обычно. Эта зима может быть на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет. Ожидается, что температура воздуха в среднем может колебаться за зиму от +2 до -3 градусов. Это средняя температура за сезон", - сказала Балабух.

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Погода, Снег, Синоптики, Морозы, Прогноз погоды в Украине, Туманы.
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