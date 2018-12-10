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Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране

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Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
14:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Впервые в истории независимой Украины в десяти областях введено военное положение. Что изменилось в стране за две недели и каких еще неожиданностей ожидать?

Десять областей Украины уже почти две недели – в режиме военного положения. За это время на въездах в некоторые города появились блок-посты, на собрание созвали резервистов. Все правоохранительные органы страны перешли на усиленный вариант несения службы. В Одесской области перевели в боевую готовность систему противовоздушной обороны, а в Запорожской возобновили блокпосты на приморских направлениях. Ни в одной области, где введено военное положение, не действует комендантский час, не изымают имущество на нужды армии. Даже не ограничена продажа алкоголя. Усилена охрана объектов критической инфраструктуры — вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов. В Министерстве здравоохранения определили учреждения, в которых при необходимости готовы оказать медицинскую помощь военным.

Сборы резервистов

В понедельник, 3 декабря, в Учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди, которые продлятся до 20 суток, сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.

В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской, Запорожской областях. На сборы собирают резервистов, но зовут только тех, кому до 40 и кто имеет боевой опыт. в некоторых городах на сборы приехали вдвое больше резервистов, чем планировалось, но приняли всех. Также в учебных центрах - проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки. Сборы, которые начались 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Запрет на въезд

На время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.  "С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - сказал представитель Госпогранслужбы. Речь идет о периоде от 26 ноября до утра 7 декабря.

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Местные выборы

В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в объединенных территориальных громадах провести невозможно. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на форуме местного самоуправления, который проходит в Киеве.

Он отметил, что состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех 10 областях, где введено военное положение.

"Мы все вместе в одной позиции, что было бы правильно, если бы выборы прошли независимо от введения военного положения. Но хотел бы сообщить..., мы провели подетальные консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады, юридическим отделом парламента и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодняшний день это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван", - подчеркнул Парубий.

Ситуация областей с военным положением:

Винницкая область

В Винницкой области, которая имеет участок границы с Молдавией (в том числе Приднестровьем), уже определили шесть больниц, которые в случае необходимости будут оказывать помощь украинским военным.  На основных трассах Винницы установили мобильные блок-посты, в состав которых входят нацгвардийци и полиция, с целью безопасности и оперативной реакции в случае проявления правонарушений.

Из-за введение военного положения в Винницкой области запретили носить военную форму гражданским. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА. Носить военную форму одежды и ее элементы, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, могут военнослужащие Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, образованных согласно законам Украины.

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Запорожская область

В Запорожской области также утвержден перечень медучреждений для оказания необходимой помощи украинским военным - в него вошли восемь заведений здравоохранения. На Запорожский регион приходится более 200 км береговой линии Азовского моря, и в связи с этим предусмотрена усиленная проверка документов, а также автомобилей и грузов.

Луганская и Донецкая области

В Донецкой и Луганской областях установили мобильные блокпосты национальной гвардии и полиции. Военнослужащие проверяют автомобили, документы и личные вещи пассажиров.

"Мобильные блокпосты комплектуются подразделением Национальной гвардии, Национальной полиции и Военной службой правопорядка из состава объединенных сил", - отметили в пресс-центре ООС.

Мобильный блокпост оборудован бронированным автомобилем с подготовленным личным составом, который прошел специальный курс обучения.

Николаевская область

Эта область попала в десятку из-за прямого выхода к Черному морю в ее южной части.  Полицейские Николаева и области в связи с объявлением военного положения перешли на усиленный режим несения службы и обращают особое внимание на проверку документов, автомобилей и грузов на территории региона.

Одесская область

Полиция усилила охрану въездов в Одессу.  Отмечается, что дополнительные меры безопасности приняты на Двух столбах, КПП Дачное (трасса Одесса-Киев) и в районе бывшего завода Центролит на Николаевской дороге. Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины. Также сообщается, что правоохранители останавливают только подозрительные авто, стараясь не тормозить основной поток.

 

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С момента введения военного положения было зафиксировано две попытки "прорыва" полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители. Они понесут ответственность по закону. В международном аэропорту "Одесса" также усилили меры безопасности. Он работает в штатном режиме. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

Сумская область

Расслабляться не надо, но и паниковать не стоит - так прокомментировал введение военного положения на территории Сумской области глава ОГА Николай Клочко. Он заверил, что пока никакой активности со стороны РФ именно возле участка границы в Сумской области нет. "Я был удивлен, что люди в магазинах скупают соль, сахар, потом спекулянты начали уже доллар поднимать. Мы с вами не раз за историю независимой Украины переживали всевозможные потрясения. И каждый раз на панике населения "наживались разнообразные спекулянты", поэтому я призываю отбросить панику и работать в обычном режиме", - заявил глава ОГА.

Сумской городской голова призвал горожан носить с собой документы, удостоверяющие личность, чтобы предоставить их в случае проверки.

Харьковская область

В Харьковской области проверили состояние бомбоубежищ, а также школ, детсадов и спортзалов, где при необходимости смогут укрыться люди.  Глава облгосадминистрации Юлия Светличная заверила, что ситуация в Харьковской области – стабильная и контролируемая. "Транспорт, в том числе железнодорожный, аэропорт, заведения общественного питания и торговли работают в штатном режиме. Никаких мероприятий, ограничивающих конституционные права жителей региона, не будет внедряться. Все мероприятия, которые проводятся в регионе, направлены на повышение уровня безопасности и обороноспособности. Мы не будем отменять спортивные соревнования и массовые праздники", - сказала она.

Поединок Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом, который должен был пройти 12 декабря в Харькове,  перенесли во Львов.

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Херсонская область

Этот регион напрямую граничит с аннексированным Крымом, а также имеет выходы к Черному и Азовскому морю. Из-за особой угрозы Украина уже ограничила пропуск россиян через пункты пропуска на админгранице с полуостровом. Всего их три и все они расположены именно в Херсонской области.

В облгосадминистрации жителей Херсонской области успокоили: на территории региона есть достаточное количество военных, чтобы избежать возможной агрессии со стороны РФ

Черниговская область

И, наконец, в самой северной области, где действует военное положение - Черниговской, как и в остальных девяти, ситуация контролирована и спокойна - рапортуют в ОГА.

"Сейчас все военные объекты области переведены в состояние повышенной боевой готовности. Проводятся мероприятия согласно календарных планов воинских частей по изучению функциональных обязанностей личного состава в условиях введения правового режима военного положения. Ситуация на периметре границы в пределах Черниговской области контролируемая. Обострения не прогнозируется", - говорится в сообщении пресс-службы. 

На общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ прошли бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

Во время учений имитируются условия, приближенные к реальным боевым, отрабатываются вопросы уничтожения противника в разных видах боя с привлечением подразделений Воздушных войск, армейской авиации и подразделений оперативного обеспечения.

Кроме того, в поселке Десна, где дислоцируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, поселковый совет запретил продавать алкоголь людям в военной форме.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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СНБО, ВСУ, Резервисты, Военное положение, агрессия РФ.
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