Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс

Новости Украины: Президент подписал законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Президент Петр Порошенко подписал закон № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на сайте Верховной Рады.

Что изменит закон?

Снижает необлагаемую стоимость международных посылок с 1 июля 2019 с 150 до 100 евро. При этом норма о "трех посылках" отменен.

Увеличивает ставки экологического налога с 1 января 2019 года. Ставка налога за выбросы двуокиси углерода возрастет с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну с целью стимулирования предприятий к уменьшению загрязнения окружающей среды.

Индексация ставок акцизного налога с табачных изделий на 9% с 1 июля 2019;

Совершенствование электронной системы контроля за оборотом топлива с 1 июля 2019 года, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Увеличение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%: с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8% с 8 до 8,8%;

Ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 50%.

Кроме того, изменяются правила ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки станут "налоговыми агентами". Это обяжет почтовиков с 1 января 2019 года платить НДС от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро. А с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.

То есть, со следующего года покупая товары за рубежом украинцы будут платить 20% НДС и пошлины, если стоимость таких товаров будет превышать 100 евро (до 1 июля — 150 евро).