Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент Петр Порошенко подписал закон № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на сайте Верховной Рады.
Что изменит закон?
Кроме того, изменяются правила ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки станут "налоговыми агентами". Это обяжет почтовиков с 1 января 2019 года платить НДС от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро. А с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.
То есть, со следующего года покупая товары за рубежом украинцы будут платить 20% НДС и пошлины, если стоимость таких товаров будет превышать 100 евро (до 1 июля — 150 евро).