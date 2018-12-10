В Украине с начала 2018 года корью заболели более 40 тысяч человек

Новости Украины: Корь началась в европейском регионе и пришла в Украину с запада.

В Украине продолжается распространение кори: с начала года зафиксированы 42 000 больных. Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на конференции по проблемам вакцинации в Украине.

"В Украине два года наблюдается вспышка кори. В прошлом году было зарегистрировано 7000 больных корью, в этом - уже 42 000. В начале количество больных за неделю было 450 человек, в последнюю неделю было 2238. Очень четкая тенденция к росту", - отметил Курпита.

Он назвал две причины стремительного распространения инфекционной болезни: угрожающая ситуация с заболеваемостью в европейском регионе и проблемы с иммунизацией в нашей стране.

"В то же время в нашей стране в прошлые годы наблюдался низкий уровень вакцинации. Трудно ожидать, что не будет эпидемии, когда в 2016 году в Украине против кори была привита только треть детей. Не было никакого плана, как покрыть иммунизацией детей, которые не привиты. А их количество накапливалось. Поэтому мы имеем печальную статистику - 15 умерших из-за кори", - сказал Курпита.