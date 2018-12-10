В Украине хотят изменить перечень противопоказаний к вакцинации

Новости Украины: Для учреждений здравоохранения будет внедрен порядок поощрений или наказаний за надлежащий или недостаточный уровень проведения вакцинации.

Группа экспертов по иммунологии работает над изменением перечня противопоказаний к вакцинации в Украине. Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на конференции по проблемам вакцинации в Украине.

"Мы меняем перечень противопоказаний к вакцинации. Подготовлены новые рекомендации. Проект приказа разработан, его должна рассмотреть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике. Надеюсь, что в ближайшие недели мы получим результат", - подчеркнул Курпита.

По его словам, врачей поощряют пропагандировать иммунизацию среди населения.

По его словам, для сферы иммунопрофилактики разработана стратегия развития.

"Она предусматривает приоритетность иммунопрофилактики для политиков, справедливый доступ к вакцинации, повышение значимости иммунопрофилактики и создание социального спроса на иммунизацию, а также обеспечение устойчивости всех процессов. Также вакцины, закупленные на бюджетные средства, будут передаваться частным учреждениям здравоохранения - порядок распределения сейчас обсуждает рабочая группа", - отметил Курпита.