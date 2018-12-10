Скачать
Понедельник, 10.12.2018
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Гриневич: В бюджет-2019 на начальную школу заложили один миллиард

Гриневич: В бюджет-2019 на начальную школу заложили один миллиард
22:45 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 10 декабря, Лилия Гриневич сообщила о сумме, которую заложили на начальную школу в бюджет 2019 года.

В 2019 году на начальную школу в государственном бюджете заложен 1 млрд грн. Об этом заявили министр образования и науки Лилия Гриневич во время рабочей поездки во Львовскую область.

"На следующий год мы снова заложили те же инвестиции в 1 млрд гривень на новое образовательное пространство. Сейчас для нас чрезвычайно важно получить обратную связь от педагогов и немного пересмотреть перечень рекомендуемого для закупки оборудования. В 2019-м Минобразования попробует еще раньше отдать деньги на места, но все зависит от управленческой способности местной власти", - отметила Гриневич.

Гриневич: Украинские ученые очень успешны

Отмечалось, что в бюджете на 2019 предусмотрено 50 млн на модернизацию профессионального образования - создание учебно-практических центров с современным оборудованием по профессиям, в которых больше всего нуждается рынок труда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Львовская область, Образование, Лилия Гриневич, Начальная школа, Школы Украины, Бюджет-2019, Образование и наука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
02 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
03 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь