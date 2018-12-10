Гриневич: В бюджет-2019 на начальную школу заложили один миллиард

Новости Украины: Сегодня, 10 декабря, Лилия Гриневич сообщила о сумме, которую заложили на начальную школу в бюджет 2019 года.

В 2019 году на начальную школу в государственном бюджете заложен 1 млрд грн. Об этом заявили министр образования и науки Лилия Гриневич во время рабочей поездки во Львовскую область.

"На следующий год мы снова заложили те же инвестиции в 1 млрд гривень на новое образовательное пространство. Сейчас для нас чрезвычайно важно получить обратную связь от педагогов и немного пересмотреть перечень рекомендуемого для закупки оборудования. В 2019-м Минобразования попробует еще раньше отдать деньги на места, но все зависит от управленческой способности местной власти", - отметила Гриневич.

Отмечалось, что в бюджете на 2019 предусмотрено 50 млн на модернизацию профессионального образования - создание учебно-практических центров с современным оборудованием по профессиям, в которых больше всего нуждается рынок труда.