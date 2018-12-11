Новый закон о рынке электроэнергии: Как украинцы будут платить за свет

Новости Украины: С 2019 года согласно новому закону украинцам придется платить за электроэнергию по-другому.

Уже с 1 января 2019 года украинцам придут новые платежки и оплачивать электроэнергию придется по-новому. С нового года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам. Еще в 2017 году в Украине приняли Закон "О рынке электроэнергии", согласно которому отношения между поставщиками и потребителями должны существенно изменится.

Напомним, сейчас вся электроэнергия, которая производится в Украине, продается по регулируемой цене на Оптовом рынке электроэнергии, оператором которого является ГП "Энергорынок". Затем облэнерго, которые занимают монопольное положение в каждом регионе, поставляют ее потребителям. На сегодня нынешняя ситуация привела к тому, что между производителями электроэнергии и ее импортерами нет ценовой конкуренции. Поэтому они не заинтересованы в борьбе за потребителя, что отображается на цене и на качестве услуг.

Согласно новым правилам, производители смогут продавать свою энергию на разных рынках в разные отрезки времени (рынок двусторонних контрактов, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг), при этом цену будет устанавливать не Нацкомиссия, а рынок. Для потребителей это означает, что они смогут выбирать "тарифные пакеты".

Главные вопросы, которые волнуют украинцев:

Но для простых людей в первую очередь важно, как теперь будут проходить начисление платы и расчет за электроэнергию. Не менее волнующим является и вопрос, не приведет ли реформирование отросли к повышению стоимости электричества для населения.

Изменения, которые предусмотрены новым Законом "О рынке электрической энергии" должны сделать рынок более открытым, и создать новые возможности и выгоды для клиентов, рассказал директор по продажам компании "ДТЭК Киевские электросети" Дмитрия Мельникова в интервью fakty.ua.

Европейский опыт показывает: когда функции транспортировки электроэнергии и ее поставки клиенту разделены между двумя независимыми компаниями, система работает быстрее и удобнее для потребителя. Ведь каждая компания сосредоточена на своих задачах, решает их быстрее и профессиональнее, а значит, обслуживает клиентов качественнее и оперативнее. Это будут две независимые компании, поэтому и договоров будет два.

Кто из них за что будет отвечать и кому какие претензии может предъявлять потребитель?

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения и поставщик. Сейчас функции по распределению и поставке электроэнергии пока сосредоточены в одной компании. А будут две независимые — с разными счетами и лицензиями.

Оператор системы распределения (OCP):

отвечает за качество и надежность электроснабжения;

управляет системой распределения;

эксплуатирует и ремонтирует линии электропередачи, подстанции и другие энергообъекты;

осуществляет подключение (отключение) к системе распределения (линиям);

устанавливает счетчики электроэнергии и фиксирует их показания.

Поставщик:

поставляет электроэнергию потребителям;

обслуживает клиентов по вопросам начислений и расчетов стоимости и условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию;

предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по увеличению энергоэффективности.

Для населения и малого бизнеса в каждом регионе государство выбирает одного поставщика электроэнергии. Называется он "поставщик универсальной услуги". Например, в Киеве такой электропоставщик — Киевские энергетические услуги. А оператор системы распределения в столице — "ДТЭК Киевские электросети". Именно этой компании нужно будет передавать показания счетчика, хотя счет бытовым клиентам выставляет поставщик.

Как разделение отразится на общей стоимости электроэнергии

Разделение энергокомпаний и новая форма счета не влияют на тариф. Тариф для населения, как и раньше, устанавливает государство через регулятора — Национальнаую комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что требуется от потребителей

Бытовым потребителям не нужно специально посещать центры обслуживания клиентов или звонить в колл-центр, чтобы присоединиться к этим договорам. Государство предусмотрело упрощенную процедуру присоединения. Все что, необходимо сделать, — это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счет. По-прежнему остается всего один счет за электроэнергию, в котором просто появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Такая модель расчетов принята в Европе. Новая платежка придет потребителям в феврале 2019-го, когда надо будет рассчитаться за услуги, полученные в январе.

Как такое разделение функций будет проходить в небольших городах и селах

Закон "О рынке электрической энергии" обязателен для всех энергокомпаний Украины. Привычные облэнерго с 1 января будут разделены по общей схеме: оператор системы распределения и компания-поставщик. Схема едина для всей территории Украины.

Будут ли пользователя отключат от сети за долги

Отключение электроэнергии - это крайняя мера во взаимодействии с потребителями и применяется она, только если отсутствие оплат носит системный характер. Компания предлагает своим клиентам все предусмотренные законодательством варианты погашения задолженности.

Как передавать показания счетчика

Для корректного начисления в платежках показания необходимо сообщать по состоянию на первое число месяца. В функции контролеров компании не входит ежемесячная передача показаний клиентов первого числа. Они лишь контролируют качество работы счетчиков. Исключение может быть, если в доме клиента есть встроенная система дистанционной передачи показаний. Но она также не всегда передает цифры именно первого числа.

Счет для оплаты потребленной электроэнергии формируется ежемесячно пятого числа. Если в это время нет показаний счетчика по состоянию на первое число текущего месяца, то программа автоматически определяет "расчетные" показания, исходя из среднесуточного потребления электроэнергии. Среднесуточное потребление определяется на основании данных о фактических показаниях счетчика, зафиксированных между двумя последовательными снятиями, а также количества дней между этими снятиями показаний.

Как только по лицевому счету будут внесены фактические показания, абонентские или от контролеров, то перерасчет произойдет автоматически.

Также в сформированном счете (бумажная или электронная квитанция) за потребленную электроэнергию есть дополнительные поля для заполнения клиентом: "Показания счетчика на 1-е число" и "Оплачиваю". Таким образом, тоже можно оплачивать фактический объем потребленной электроэнергии.