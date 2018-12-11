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День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать

День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать на Андреев день

День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать на Андреев день
09:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 13 декабря православные отмечают День святого Андрея Первозванного.

Праздник Андрея Первозванного – появился очень давно и это не только религиозный праздник, но и народный. Христианская легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер: заклинания и гадания на будущую судьбу.

Люди ранее этот праздник еще называли Калита. Он считается холостяцким праздником, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено безобразничать и устраивать различные шалости, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Андрея является праздником молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

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В этот день, как и в любой другой праздник, существуют некие запреты, о которых мы хотим рассказать и вам.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

1. В этот день нельзя шить, ткать и прясть.

2. Чтобы не накликать беду, данными ремеслами заниматься нельзя было категорически. Этот запрет иногда распространялся на более долгий период - вплоть до Крещения.

3. Все другие запреты на Андрея Первозванного раздаются со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви, на Андрея Первозванного нельзя гадать.

4. А вот по легенде, в том доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший и плодородный урожай.

Что надо сделать в день Андрея Первозванного

День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабряЧитать полностью

В украинской традиции на день Андрея Первозванного было принято гадать и кусать калиту (большой корж, подвязанный на веревочке), православная церковь запрещает такие увеселения и развлечения. Во-первых, праздник припадает на Рождественский пост, который подразумевает спокойствие и отказ от развлечений. И во-вторых, гадания считаются грехом.

Поэтому в день апостола Андрея лучше пойти в храм на службу и помолиться о детях. Кстати, для незамужних женщин в этот день также появляется шанс вымолить себе счастливую судьбу - встретить суженого и выйти замуж.

Также надо отдохнуть от повседневных хлопот и не работать по дому.

Поскольку это первый праздничный день в рождественском цикле (за ним идут Новый год и Рождество) нужно накрыть праздничный стол, естественно, с постными блюдами.

Можно испечь пирог с яблоками или маком. Считается, что если выпечка получится пышной и красивой, то быть добру в этом доме.

А еще нужно проследить за погодой. Если 13 декабря выпадет снег и не растает, то лежать ему еще 110 дней.

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