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На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед

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На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
10:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: На Украину надвигается циклон с Черного моря, который принесет ухудшения погодных условий, ожидается сильный ветер, метель и гололед.

Погода в Украине во вторник, 11 декабря, резко ухудшится. В части областей синоптики объявили штормовое предупреждение: обещают сильные порывы ветра и обильные осадки. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

Ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров, днем в Приазовье сильный дождь, а на юге страны – порывы ветра. 

В восточных, большинстве южных и центральных областей дождь с мокрым снегом, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ночью, утром в северных и центральных областях туман. На дорогах, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, утром и днем в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ночью, утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Ухудшение погоды будет обусловлено перемещением на территорию страны южного циклона.

Прогноз погоды 11 декабря, Фото: meteo.gov.ua

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"Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица",– отмечает украинский синоптик наталья Диденко.

По ее словам, такое ухудшение погодных условий будет обусловлено активным циклоном южного происхождения. На остальной территории Украины – без существенных осадков. Температура воздуха в Украине будет колебаться приблизительно 0...+2 градусов, на юге воздух прогреется до +2...+5, в Крыму – до +7 градусов.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами на юге до 15-20 метров в секунду. В Киеве столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, будет облачно, без существенных осадков.

Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы-0 ... -2
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +1...+3
  • Киев – 0...+2

В ГСЧС Украины также предупредили об ухудшении погодных условий.

"По данным Укргидрометцентра, утром 11 декабря в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м, днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с, в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды 12 декабря, Фото: meteo.gov.ua

12 - 13 декабря ожидается дальнейшее осложнение погодных условий. В большинстве областей снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, в северных и центральных областях сильный снег, ночью в восточных, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см; ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя; лишь в западных областях без существенных осадков.

Прогноз погоды 13 декабря, Фото: meteo.gov.ua

На дорогах, кроме юга и запада, гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью и днем 5-10° мороза.

В Киеве в четверг осложнение погодных условий: сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

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Погода, Снег, Гололед, Метель, Циклон, Прогноз погоды.
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