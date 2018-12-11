Денисова просит Совет Европы посодействовать ее визиту в Москву

Новости Украины: Людмила Денисова обратилась за помощью к Совету Европы с просьбой посодействовать ее визиту в Москву.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителю офиса Совета Европы в Украине с просьбой посодействовать ее визиту в Москву для встречи с пленными украинскими моряками. Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня встретилась с представителями офиса Совета Европы в Украине, в частности с Холвардом Горсетом, руководителем Департамента, который занимается вопросами борьбы с дискриминацией... Отметила, что сама сейчас не могу попасть к нашим ребятам, потому что нет соответствующего решения со стороны РФ. Во время встречи я попросила своих визави обратиться к генеральному секретарю Совета Европы, чтобы он посодействовал мне попасть в Москву и посетить наших моряков", - написала она.

Денисова рассказала представителям офиса СЕ в Украине, что украинских моряков "судили ничтожным судом в Крыму", что на них оказывают давление, а информацию о состоянии трех раненых нельзя считать полной, поскольку во время их посещения украинским консулом "они были забинтованы.

По словам уполномоченного, Горсет пообещал доложить генсеку Совета Европы о необходимости посещения украинских военнопленных омбудсменом Украины.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинских корабля - буксир "Яны Капу" и два катера – "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

После "суда" на территории оккупированного Россией Крыма всех пленных моряков арестовали и вывезли в Москву. Сейчас они находятся в СИЗО, в том числе и трое раненых.