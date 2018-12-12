Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год

Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы, сериалы и Олимпиада-2018.
Полностью список самых популярных запросов 2018 года в Украине выглядит следующим образом:
Запросы года
- ЧМ 2018
- Мажор 3 сезон
- Евровидение 2018
- Школа 2 сезон
- Полицейские с Рублевки 3 сезон
- Кемерово
- Фильмы 2018
- Марина Поплавская
- Холостяк 8
- Олимпиада 2018
Персона года
- Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая трагически погибла в результате автокатастрофы 20 октября;
- Егор Крид, который в этом году стал главным холостяком России, приняв участие в одноименном шоу;
- Иосиф Кобзон, который умер из-за тяжелой болезни.
- Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";
- молодой американский рэпер Xxxtentacion, который погиб летом в результате вооруженного нападения во Флориде;
- выдающийся физик Стивен Хокинг, который умер в марте в возрасте 76 лет;
- новоиспеченная герцогиня Меган Маркл, которая в этом году стала частью Британской монаршей семьи и уже готовится принести пополнение;
- Александр Усик, который этой осенью подтвердил свой титул абсолютного чемпиона мира;
- экс-главарь боевиков Александр Захарченко, который умер в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке;
- нардеп Надежда Савченко, которая стала фигуранткой дела о государственной измене.
Фильм года
- Веном
- Монстры на каникулах 3
- 50 оттенков свободы
- Мстители: Война бесконечности
- Дэдпул 2
- Джуманджи. Зов джунглей
- Тихоокеанский рубеж 2
- Фантастические твари. Преступление Гриндевальда
- Красотка на всю голову
- Скажене весілля
ТВ-шоу года
- Евровидение 2018
- Холостяк 8
- Голос країни 2018
- Танці з зірками 2018
- Замуж за Бузову
- Лига смеха 2018
- Оскар 2018
- Мастер Шеф 8
- Наречена для тата
- Одруження наосліп 2018
Сериал года
- Мажор 3 сезон
- Школа 2 сезон
- Полицейские с Рублевки 3
- Домашний арест
- Ивановы Ивановы 3 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Гранд Лион 3 сезон
- Ольга 3 сезон
- Ривердэйл
- Дві матері
Вопросы года
В категории "вопросы" Google собрал запросы как на украинском, так и на русском языках. Это – запросы, начинающиеся с "почему", "как", "что такое" и категория запросов, которые начинаются с "купить". Запросы перечисляются по степени популярности.
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- Бейблэйд
- Т2
- Укрзализниця билеты
- МАУ билет
- IQOS
- Биткоин
- Колонка JBL
- Беспроводные наушники
- Айфон 8
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