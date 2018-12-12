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Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год

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Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
13:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЧМ 2018 и Марина Поплавская, Евровидение 2018, фильм "Веном" и сериал "Мажор": итоговый рейтинг запросов Google за 2018 год.

Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы, сериалы и Олимпиада-2018.

Полностью список самых популярных запросов 2018 года в Украине выглядит следующим образом:

Запросы года

  • ЧМ 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Евровидение 2018
  • Школа 2 сезон
  • Полицейские с Рублевки 3 сезон
  • Кемерово
  • Фильмы 2018
  • Марина Поплавская
  • Холостяк 8
  • Олимпиада 2018

Персона года

  • Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая трагически погибла в результате автокатастрофы 20 октября;
  • Егор Крид, который в этом году стал главным холостяком России, приняв участие в одноименном шоу;
  • Иосиф Кобзон, который умер из-за тяжелой болезни.
  • Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";
  • молодой американский рэпер Xxxtentacion, который погиб летом в результате вооруженного нападения во Флориде;
  • выдающийся физик Стивен Хокинг, который умер в марте в возрасте 76 лет;
  • новоиспеченная герцогиня Меган Маркл, которая в этом году стала частью Британской монаршей семьи и уже готовится принести пополнение;
  • Александр Усик, который этой осенью подтвердил свой титул абсолютного чемпиона мира;
  • экс-главарь боевиков Александр Захарченко, который умер в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке;
  • нардеп Надежда Савченко, которая стала фигуранткой дела о государственной измене.

Фильм года

  • Веном
  • Монстры на каникулах 3
  • 50 оттенков свободы
  • Мстители: Война бесконечности
  • Дэдпул 2
  • Джуманджи. Зов джунглей
  • Тихоокеанский рубеж 2
  • Фантастические твари. Преступление Гриндевальда
  • Красотка на всю голову
  • Скажене весілля

ТВ-шоу года

  • Евровидение 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Замуж за Бузову
  • Лига смеха 2018
  • Оскар 2018
  • Мастер Шеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

Сериал года

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Полицейские с Рублевки 3
  • Домашний арест
  • Ивановы Ивановы 3 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Гранд Лион 3 сезон
  • Ольга 3 сезон
  • Ривердэйл
  • Дві матері

Вопросы года

В категории "вопросы" Google собрал запросы как на украинском, так и на русском языках. Это – запросы, начинающиеся с "почему", "как", "что такое" и категория запросов, которые начинаются с "купить". Запросы перечисляются по степени популярности.

Почему: задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, задерживают детские пособия, отекают ноги, мундиаль так называется, Украина не голосует на Евровидении, Пасха в разные дни.

Как: скачать видео с ютуб, сделать слайм, удалить инстаграм, подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей, покрасить яйца на Пасху, зайти в ВК, дозвониться оператору Киевстар, удалить фейсбук.

Что такое: биткоин, корь, томос, реинтеграция, NFC, криптовалюта, эщкере, ЧСВ, дифтерия, томбой.

Покупка года

  • Бейблэйд
  • Т2
  • Укрзализниця билеты
  • МАУ билет
  • IQOS
  • Биткоин
  • Колонка JBL
  • Беспроводные наушники
  • Айфон 8
  • Резиновые сапоги
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