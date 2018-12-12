Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год

Новости Украины: ЧМ 2018 и Марина Поплавская, Евровидение 2018, фильм "Веном" и сериал "Мажор": итоговый рейтинг запросов Google за 2018 год.

Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы, сериалы и Олимпиада-2018.

Полностью список самых популярных запросов 2018 года в Украине выглядит следующим образом:

Запросы года

ЧМ 2018

Мажор 3 сезон

Евровидение 2018

Школа 2 сезон

Полицейские с Рублевки 3 сезон

Кемерово

Фильмы 2018

Марина Поплавская

Холостяк 8

Олимпиада 2018

Персона года

Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая трагически погибла в результате автокатастрофы 20 октября;

Егор Крид, который в этом году стал главным холостяком России, приняв участие в одноименном шоу;

Иосиф Кобзон, который умер из-за тяжелой болезни.

Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";

молодой американский рэпер Xxxtentacion, который погиб летом в результате вооруженного нападения во Флориде;

выдающийся физик Стивен Хокинг, который умер в марте в возрасте 76 лет;

новоиспеченная герцогиня Меган Маркл, которая в этом году стала частью Британской монаршей семьи и уже готовится принести пополнение;

Александр Усик, который этой осенью подтвердил свой титул абсолютного чемпиона мира;

экс-главарь боевиков Александр Захарченко, который умер в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке;

нардеп Надежда Савченко, которая стала фигуранткой дела о государственной измене.

Фильм года

Веном

Монстры на каникулах 3

50 оттенков свободы

Мстители: Война бесконечности

Дэдпул 2

Джуманджи. Зов джунглей

Тихоокеанский рубеж 2

Фантастические твари. Преступление Гриндевальда

Красотка на всю голову

Скажене весілля

ТВ-шоу года

Евровидение 2018

Холостяк 8

Голос країни 2018

Танці з зірками 2018

Замуж за Бузову

Лига смеха 2018

Оскар 2018

Мастер Шеф 8

Наречена для тата

Одруження наосліп 2018

Сериал года

Мажор 3 сезон

Школа 2 сезон

Полицейские с Рублевки 3

Домашний арест

Ивановы Ивановы 3 сезон

Молодежка 5 сезон

Гранд Лион 3 сезон

Ольга 3 сезон

Ривердэйл

Дві матері

Вопросы года

В категории "вопросы" Google собрал запросы как на украинском, так и на русском языках. Это – запросы, начинающиеся с "почему", "как", "что такое" и категория запросов, которые начинаются с "купить". Запросы перечисляются по степени популярности.

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