Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну

Новости Украины: Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Документ был подписан 5 октября 2018 года.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Отметим, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Ранее сообщалось о том, что Украина и Сербия признали отказ от визовых требований для граждан. Украинцы смогут посещать эту страну по биометрическим паспортам. Также сообщалось, что Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем.