Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея

Новости Украины: В ближайшие дни, 13-14 декабря, осадки в Украине ослабнут, лишь в западных областях ожидается снегопад, температура опутиться до - 5° мороза.

В ближайшие сутки, 13 декабря, территория Украины останется под влиянием циклона, но его активность значительно уменьшится, поэтому в большинстве областей осадки постепенно начнут ослабевать, а на юго-востоке и вовсе прекратятся, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в Украине ожидается небольшой снег, в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег; лишь на крайнем востоке и в Приазовье днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 13 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Карпатах 5-9° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

Погода в городах Украины на 13 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем -1 ... +1

– снег, ночью -2...-4, днем -1 ... +1 Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью -3...-5, днем 0... -2

– дождь со снегом, ночью -3...-5, днем 0... -2 Тернополь – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Черновцы – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем 0... -1

– дождь со снегом, ночью -1...-3, днем 0... -1 Луцк – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Ровно – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2

– снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2 Житомир – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Винница – снег, ночью 0 ... -2, днем -1...+1

– снег, ночью 0 ... -2, днем -1...+1 Одесса – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2

– снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2 Николаев – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2

– снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2 Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2

– ясно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2 Симферополь – ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5

– ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5 Кропивницкий – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Черкассы – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Чернигов – снег, ночью и днем 0 ... -2

– снег, ночью и днем 0 ... -2 Сумы – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Полтава – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Днепр – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1

– ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1 Донецк – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1 Луганск – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1 Харьков – снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+

– снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+ Киев – снег, ночью и днем 0 ... -2

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 13 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,0 градусов тепла в 1950 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,3 градусов мороза в 1921 году.

В пятницу, 14 декабря, в Украине - небольшой снег, лишь в восточной части, на Закарпатье, днем и на юге страны - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 14 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге 1-6° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днём 2-7° мороза. В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев, что 13 декабря возможно налипание мокрого снега и сильный ветер. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что в Украине задержится циклон, который повлечет за собой мокрый снег. Умеренные осадки ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе страны.

"За что еще люблю синоптику, так это за постоянное движение вперед, креативность, незакостенелость и пеструю всегда картинку. Пока все здесь еще будут ругать погоду, ныть и жаловаться на ненужные им метеоявления, синоптики уже побежали дальше, прогнозируя день завтрашний", - написала Диденко.

13 декабря в южной части и на Востоке циклона наблюдаться практически не будет, осадков ожидается минимум, лишь порой будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем около нуля, а на юге + 2 + 5 градусов. В Киеве украинцев будет ждать снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.