Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея

Смотрите фото (4)
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ближайшие дни, 13-14 декабря, осадки в Украине ослабнут, лишь в западных областях ожидается снегопад, температура опутиться до - 5° мороза.

В ближайшие сутки, 13 декабря, территория Украины останется под влиянием циклона, но его активность значительно уменьшится, поэтому в большинстве областей осадки постепенно начнут ослабевать, а на юго-востоке и вовсе прекратятся, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в Украине ожидается небольшой снег, в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег; лишь на крайнем востоке и в Приазовье днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 13 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Карпатах 5-9° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрь

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

 Погода в городах Украины на 13 декабря:

  • Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем -1 ... +1
  • Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью -3...-5, днем 0... -2
  • Тернополь –  снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Черновцы –  снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем 0... -1
  • Луцк – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Ровно – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Житомир –  снег, ночью и днем 0 ... -2
  • Винница – снег, ночью 0 ... -2, днем -1...+1
  • Одесса – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Николаев – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Симферополь – ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5
  • Кропивницкий – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Черкассы –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Чернигов – снег, ночью и днем 0 ... -2
  • Сумы –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Полтава –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Днепр –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Донецк – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1
  • Луганск – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1
  • Харьков – снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+
  • Киев – снег, ночью и днем 0 ... -2

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 13 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,0 градусов тепла в 1950 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,3 градусов мороза в 1921 году.

В пятницу, 14 декабря, в Украине - небольшой снег, лишь в восточной части, на Закарпатье, днем и на юге страны - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 14 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге 1-6° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днём 2-7° мороза. В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

Украину заметает снегом: что происходит на дорогах

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев, что 13 декабря возможно налипание мокрого снега и сильный ветер. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что в Украине задержится циклон, который повлечет за собой мокрый снег. Умеренные осадки ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе страны.

"За что еще люблю синоптику, так это за постоянное движение вперед, креативность, незакостенелость и пеструю всегда картинку. Пока все здесь еще будут ругать погоду, ныть и жаловаться на ненужные им метеоявления, синоптики уже побежали дальше, прогнозируя день завтрашний", - написала Диденко.

13 декабря в южной части и на Востоке циклона наблюдаться практически не будет, осадков ожидается минимум, лишь порой будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем около нуля, а на юге + 2 + 5 градусов. В Киеве украинцев будет ждать снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Погода, Снег, Мороз, Синоптики, 13 декабря, Прогноз погоды на 13 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь