День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря

Новости Украины: 13 декабря отмечают праздник - День святого Андрея Первозванного, а в народе - Калиту.

Первозванным Андрея называют из-за того, что он первым был призван из всех учеников Иисуса. Этот праздник был очень почитаем еще у наших предков, так как именно Андрей Первозванный просвещал славян в вопросах веры.

День Андрея Первозванного не только церковный праздник, но и народный, в народе он называется Калита. Это особенный день, когда девушки могут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу, поэтому в ночь с 12 на 13 декабря незамужние девушки гадали Традиционно, на Андрея молодежь устраивала гуляния, только без песен и танцев, так как во время Рождественского поста это запрещено.

Что нужно обязательно сделать в день Андрея Первозванного?

В день святого апостола Андрея нужно обязательно сходить в церковь и помолиться о детях. Говорят, что в этот день святой слышит все молитвы, а особенно просьбы матерей о счастье своих дочерей в личной жизни.

День Андрея Первозванного - первый праздник в рождественском цикле, поэтому в этот день принято накрывать праздничный стол, но постный, так как это время Рождественского поста.

Андрей Первозванный - покровитель моряков, поэтому в этот день все, чья профессия связана с морем, молились ему о защите и покровительстве.

Хозяйки традиционно пекут в праздник маковый или яблочный пирог, если выпечка получится пышной и вкусной, то в доме будет благополучие и достаток.

Этот праздник нужно обязательно отмечать в каждом доме, по поверьям, там, где почитают Андрея Первозванного будет хороший урожай и достаток.

По народным обычаям в этот день незамужние девушки собираются и гадают на суженого.

Приметы на Андреев день

Если в праздник идет снег - зима будет очень долгой и морозной;

если снег выпал до 13 декабря - зима будет теплой и мягкой, а если после - то холодной;

если в этот день солнечная погода - на следующий год будет очень богатый урожай.