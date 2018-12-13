Скачать
Четверг, 13.12.2018
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы
Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы
Шахтер и Лион сыграли вничью
Шахтер и Лион сыграли вничью
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Госрыбагентство: рыбаки не смогут выходить в Азовское море без соглашения с РФ

Госрыбагентство: рыбаки не смогут выходить в Азовское море без соглашения с РФ
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям

Украинские рыбаки со следующего года не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без Протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год. Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

"Отсутствие Протокола (украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море - ред.) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле", - говорится в документе.

Отмечается, что текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего улова водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве уверяют, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для защиты украинских рыбаков. Ведомство проводит консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

По информации Госрыбагентства, сегодня промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешение на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины.

Кроме того, в агентстве сообщают, что в период с 26 ноября по 7 декабря этого года (по оперативным данным) вылов водных биоресурсов в Азовском море составил свыше 920 тонн.

23 октября началась 30 сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая должна была продлиться три дня. 24 октября на заседание пришел председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ немедленно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, который в прошлом году посещал Крым. По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы.

Помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян в комментарии Укринформу сообщил, что во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседания комиссии по вопросам рыболовства, не указал посещение оккупированного Крыма.

Заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко также в комментарии Укринформу сообщил, что сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море. Кроме того, в Госрыбагентстве сообщали, что украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства не завершила свою работу и каких-либо договоренностей достигнуто не было.

26 октября Слободян сообщил, что 25 октября во время пограничного контроля граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был выявлен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены российской делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, РФ, Рыбаки, Рыболовство, X Госрыбагентство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
02 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
03 Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками
04 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
05 Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь