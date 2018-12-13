Госрыбагентство: рыбаки не смогут выходить в Азовское море без соглашения с РФ

Новости Украины: Текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям

Украинские рыбаки со следующего года не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без Протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год. Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

"Отсутствие Протокола (украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море - ред.) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле", - говорится в документе.

Отмечается, что текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего улова водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве уверяют, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для защиты украинских рыбаков. Ведомство проводит консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

По информации Госрыбагентства, сегодня промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешение на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины.

Кроме того, в агентстве сообщают, что в период с 26 ноября по 7 декабря этого года (по оперативным данным) вылов водных биоресурсов в Азовском море составил свыше 920 тонн.

23 октября началась 30 сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая должна была продлиться три дня. 24 октября на заседание пришел председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ немедленно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, который в прошлом году посещал Крым. По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы.

Помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян в комментарии Укринформу сообщил, что во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседания комиссии по вопросам рыболовства, не указал посещение оккупированного Крыма.

Заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко также в комментарии Укринформу сообщил, что сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море. Кроме того, в Госрыбагентстве сообщали, что украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства не завершила свою работу и каких-либо договоренностей достигнуто не было.

26 октября Слободян сообщил, что 25 октября во время пограничного контроля граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был выявлен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены российской делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года.