Кабмин перераспределил средства из государственных программ лечения

Новости Украины: В министерстве проинформировали, что перераспределение сделало возможным лечение за рубежом более 50 украинцев.

Кабмин принял распоряжение о перераспределении 450 млн грн из государственных программ Минздрава, в частности, на лечение украинцев за рубежом и заработные платы медикам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минздрава Украины и осуществил перераспределение 450 млн грн из других программ министерства. Соответствующее распоряжение "О перераспределении и распределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2018 год" приняли 12 декабря 2018 года на заседании правительства. Более 126 млн грн из этих средств будут направлены на программу «Лечение граждан Украины за рубежом", остальное – на зарплаты медиков, лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больных сахарным и несахарным диабетом", - говорится в сообщении.

"Более 126 млн грн, перераспределенных на программу лечения за рубежом, позволят направить на зарубежное лечение 52 пациентов. Это пациенты в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, которые требуют немедленного лечения, но не могут получить его в Украине. Всего по состоянию на 30 ноября 2018 на учете больных, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 70 человек. Еще 18 пациентов пока не нуждаются в немедленном направлении за границу", - подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что еще более 320 млн грн направят в регионы в виде субвенции.

"Свыше 323 млн грн будут направлены на медицинскую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы, в частности, на выплату заработных плат медикам, лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и лечение пациентов с сахарным и несахарным диабетом. Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские заведения", - заявили в Минздраве.