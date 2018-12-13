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Проводники поезда пытались тайком провезти 12 кг икры

Проводники поезда пытались тайком провезти 12 кг икры
04:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Поймали проводников поезда Москва-Харьков, которые хотели тайком перевезти красную и черную икру.

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружили 12кг красной и черной икры, которую в своих купе пытались незаконно переместить через границу двое проводников поезда Москва-Харьков.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, при проведении погранично-таможенного оформления поезда в пункте контроля Харьков-пассажирский пограничники обратили внимание на поведение двух проводников, которые заметно нервничали. "Осмотрев служебные купе указанных работников поездной бригады (граждан Украины, 1967 и 1984гг.р), правоохранители обнаружили 20 пластиковых банок красной икры и 2 банки черной, весом почти 11 и 1,1 кг соответственно. Товар мужчины пытались незаконно переместить через границу, спрятав в дорожных сумках", говорится в сообщении.

Представители ГФС составили в отношении проводников протоколы о нарушении таможенных правил, а обнаруженную продукцию изъяли в установленном порядке.

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Икра, Проводники, Тайком перевозили икру, Поезд Москва-Харьков.
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