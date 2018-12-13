Как будут работать банки на новогодние праздники: график

Новости Украины: Национальный банк Украины обнародовал график работы банков на новогодние праздники.

Согласно решению Национального банка, 29 декабря до 13:00 в системе электронных платежей могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства. НБУ и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

27-28 декабря банковский день буде продлен на два часа.

30-31 декабря, 1 января и 5-7 января СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, система СЕРТИФ, автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать.

2 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3, 4 и 8 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

С 29 декабря 2018 до 3 января 2019 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря.

В праздничные дни банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, в декабре 2018 года в календаре 11 выходных, также в месяце будет две рабочие субботы, а на Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Выходные на Католическое Рождество

Украинцы в декабре 2018 будут отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году. 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

Выходные на Новый год

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря. Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря. Всего в январе в Украине будет 10 выходных, включительно с праздниками.

Выходные на Рождество

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

Поработав всего три дня 2-4 января 2019 года, украинцы проведут еще три выходных благодаря православному рождеству 7 января. Третий трехдневный уик-энд продлится с 5 по 7 января.

Зимние каникулы школьников

Кроме того, отдыхать на Новый год будут и школьники. Каникулы в средних учебных заведениях Украины продлятся с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.