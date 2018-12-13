День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки

Ім'я Андрій походить від грецького "андрос" – чоловік. Означає воно "хоробрий", "мужний". Власники цього імені святкують іменини кілька разів на рік: 17 липня та 1 вересня. Щоправда, найвідоміший День ангела Андрія саме 13 грудня.
Привітання з іменинами в день Андрія
Цього дня хочемо привітати всіх Андріїв з Днем ангела і побажати їм завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів і близьких. Нехай кожен день посміхається вам доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності. Також вітаємо всіх незаміжніх дівчат, які цього вечора з надією гадатимуть і передбачатимуть свою долю. Щиро бажаємо вам справжнього жіночого щастя.
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Вітаю тебе, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій покровитель – Андрій Первозванний – стане помічником в будь-якій справі. Допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставленої мети.
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Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Андрій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
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Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
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Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
***
В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Всіх православних християн хочеться привітати зі світлим святом Андрія Первозванного! Нехай святий апостол почує всі ваші молитви і допоможе вам впоратися з усіма негараздами на вашому шляху! Будьте стійкими у вашій вірі, допомагайте нужденним, прощайте людям їх помилки і будьте милосердні по відношенню до близьких!