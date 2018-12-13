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День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки

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День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
13:49 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сьогодні,13 грудня 2018 року, в четвер, православні християни відзначають день пам'яті апостола Андрія Первозванного.

Ім'я Андрій походить від грецького "андрос" – чоловік. Означає воно "хоробрий", "мужний". Власники цього імені святкують іменини кілька разів на рік: 17 липня та 1 вересня. Щоправда, найвідоміший День ангела Андрія саме 13 грудня.

Привітання з іменинами в день Андрія

Цього дня хочемо привітати всіх Андріїв з Днем ангела і побажати їм завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів і близьких. Нехай кожен день посміхається вам доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності. Також вітаємо всіх незаміжніх дівчат, які цього вечора з надією гадатимуть і передбачатимуть свою долю. Щиро бажаємо вам справжнього жіночого щастя.

***

Вітаю тебе, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій покровитель – Андрій Первозванний – стане помічником в будь-якій справі. Допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставленої мети.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Андрій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

***

Андреев день: история, обряды и традиции

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Всіх православних християн хочеться привітати зі світлим святом Андрія Первозванного! Нехай святий апостол почує всі ваші молитви і допоможе вам впоратися з усіма негараздами на вашому шляху! Будьте стійкими у вашій вірі, допомагайте нужденним, прощайте людям їх помилки і будьте милосердні по відношенню до близьких!

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