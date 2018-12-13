Минздрав: более 10 человек за сутки госпитализированы от переохлаждения

Новости Украины: За сутки в Украине были госпитализированы 12 человек из-за обморожения и переохлаждения.

За минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 13 украинцев.

Семь человек пострадали в Донецкой области и по одному в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киеве, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"12 из них госпитализированы, информируют центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным МОЗ, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.