Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег

Новости Украины: По прогнозам синоптиков в пятницу, 14 декабря, в Украине температура почти не изменится, осадки постепенно прекратятся.

В Украине в ближайшие сутки 14 декабря погода станет более спокойной, ожидается рост атмосферного давления и постепенное прекращение осадков на востоке и юге страны, температура почти не изменится и останется довольно высокой как для этого периода года, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой, в западных областях умеренный, снег, лишь в восточных областях, днем и в южной части без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный (в западной части – северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, днем в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2

В Киеве 14 декабря ожидается небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 декабря самая высокая температура днем была 9,8° в 1950 году, самая низкая ночью -23,4° в 1921 году.

В Украине 15 декабря без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве 15 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Где в Украине выпало больше всего снега

По состоянию на утро 13 декабря в центре и на севере Украины местами выпало 20-30 сантиметров снега. Об этом свидетельствуют данные Сумского гидрометцентра.

Согласно карте, опубликованной в Facebook, больше всего снега - 33 см - выпало в городе Прилуки Черниговской области.

В целом, около 20 см осадков намело в центральных и местами северных областях. На западе, юге и востоке Украины высота снежного покрова не превышает 10 см.

Погода на выходных

На выходных 15-16 декабря в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.

"15-16 декабря в Украине в основном без осадков. Лишь 16-го на западе приближения атмосферного фронта приведет небольшой снег. Небольшие морозы - ночью -2 ... -8, днем - 0-5 градусов мороза", - отметила синоптик.

Только на юге страны столбики термометров поднимутся чуть выше нуля.