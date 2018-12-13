День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать

Новости Украины: В этот день существует множество традиций, которые стоит соблюдать.

17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана.

История

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.

Так святая Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Сердце ее, давно искавшее истины, с радостью приняло благую весть о спасении рода человеческого, и вскоре девушка стала христианкой. Узнав об этом, Диоскор предал дочь свою в руки мучителей.

Мартиан, правитель той области, тронутый чудной красотой Варвары, пытался склонить ее к отречению от Христа. Но святая объявила, что с радостью примет мучительную смерть ради своего Бога и Спасителя. После долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Сам Господь. Он ободрил ее и исцелил раны.

На другой день святая была подвержена новым истязаниям, которые перенесла с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий, Иулиания, вдруг выступила из народа и объявила себя христианкой. Ее тотчас схватили и, повесив на древе рядом со святой Варварой, подвергли страшным мучениям, после чего обеим святым отсекли головы.

В тот же день Диоскор и Мартиан были сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.

Что нужно сделать в Варварин день

В этот день женщины традиционно молятся святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.

Также начинается подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовят сладости: карамелизуют орехи в сахаре, варят в меду ягоды и фрукты, пекут пряники, делают леденцы. Мужчины варят пиво по особым рецептам.

В это день запрещено прясть.

Во многих странах в этот день с черешневых деревьев срезают озябшие веточки и ставят в воду, чтобы они расцвели к Рождеству.

Также 17 декабря, кто приходит поклониться великомученице Варваре, дарят цветные ленточки, освященные на ее мощах. В старину девушки вплетали их в косы, а путешественники брали с собой, чтобы вернуться домой.

В православной традиции считается, что Варвара является заступницей беременных женщин либо тех, кто молится о здоровье детей. Поэтому каждый год во Владимирский собор на день Святой Варвары стекаются тысячи паломников, пришедшие просить заступничества и помощи в делах.