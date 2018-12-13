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День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря

День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря

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День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
20:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины: День святой великомученицы Варвары, который еще называют "Бабий день" отмечается ежегодно 17 декабря.

В это день существует множество примет, о которых мы хотим рассказать и вам.

Приметы в День Святой Варвары

В этот праздник девушки и женщины не занимались домашними делами. Разрешалось лишь вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частички. На изображениях великомученица всегда стоит на фоне горы или башни, а в руках часто держит оружие.

С днем, посвященным.святой Варваре люди связывают следующие приметы:

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  • Если в ночь перед праздником на небе много звезд - ожидаются холода, небо тусклое и хмурое - ждать тепла.
  • Если на день святой Варвары тепло, то можно ожидать хороший урожай льна.
  • Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
  • Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.
  • Если дым из трубы по низу стелется, надо ожидать теплой погоды.
  • На Варварин день всегда мороз, дороги и мосты льдом покроются.
  • Варвара ночи украла, дни приточала.
  • Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.
  • К Варваре зима дороги заварит.

Примечали также и метеорологические условия, потому что по этому дню определяли, какой будет погода на Рождество. Густой иней предвещал будущий урожай на фрукты. "Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото".

17 декабря считается "поворотом на весну", но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: "Пришла Варюха - береги нос и ухо". Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу. Наконец, старайтесь не проспать сегодня, потому что кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.

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