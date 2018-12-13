День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря

В это день существует множество примет, о которых мы хотим рассказать и вам.
Приметы в День Святой Варвары
В этот праздник девушки и женщины не занимались домашними делами. Разрешалось лишь вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частички. На изображениях великомученица всегда стоит на фоне горы или башни, а в руках часто держит оружие.
С днем, посвященным.святой Варваре люди связывают следующие приметы:
Примечали также и метеорологические условия, потому что по этому дню определяли, какой будет погода на Рождество. Густой иней предвещал будущий урожай на фрукты. "Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото".
17 декабря считается "поворотом на весну", но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: "Пришла Варюха - береги нос и ухо". Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу. Наконец, старайтесь не проспать сегодня, потому что кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.