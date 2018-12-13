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Миссия НАТО: средства защищенной связи для ВСУ уже в самолете

Миссия НАТО: средства защищенной связи для ВСУ уже в самолете
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.facebook.com/UkraineNatoMission

Новости Украины: НАТОвские средства защищенной связи для ВСУ уже летят в Украину.

Самолет с предоставленными НАТО средствами защищенной связи для украинских Вооруженных сил уже отправился в Украину. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО на своей странице в Facebook.

"В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила сегодня оборудование, которое значительно улучшит возможности системы управления и связи наших Вооруженных сил. Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению ", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты поблагодарили страны-контрибуторы Доверительного фонда - Австралию, Великобританию Данию, Исландию, Канаду, Латвию, Литву, Германию, Польшу, США и Турцию за предоставление ВСУ столь необходимой практической помощи.

Союзники внесли около €40 млн в Трастовые фонды НАТО-Украина

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко 13 декабря объявил о решении Альянса предоставить Вооруженным силам Украины средства защищенной связи до конца текущего года.

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Украина-НАТО, НАТО, Миссия НАТО.
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