Правительство прилагает усилия для борьбы с туберкулезом и ВИЧ

Новости Украины: Правительство Украины прилагает максимум усилий для противодействия распространению туберкулеза, в том числе его мультирезистентной формы.

Правительство продолжает работать в сфере преодоления эпидемий туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в Украине.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время рабочего заседания Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу в четверг 13 декабря, сообщает Правительственный портал.

"Правительство Украины прилагает максимум усилий для противодействия распространению туберкулеза, в том числе его мультирезистентной формы. Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/ СПИДу разрабатывает план мероприятий по выполнению Украиной обязательств, указанных в политической декларации о борьбе с туберкулезом, одобренной на Совещании высокого уровня в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ", - подчеркнул Розенко .

Он проинформировал, что в течение III квартала 2018 года также велась активная работа в комитетах Национального совета и осуществлялись мероприятия по надзору за реализацией программ Глобального фонда в Украине.

Отмечается, что члены Национального Совета ознакомились с информацией о состоянии обеспечения регионов Украины антиретровирусными, противотуберкулезными препаратами, а также препаратами для заместительной терапии, заслушали информацию о результатах реализации грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в первом полугодии 2018 года и др.