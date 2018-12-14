В УПЦ МП пообещали, не срывать Объединительный собор

Новости Украины: В УПЦ МП заверили, что не собираются препятствовать проведению Объединительного собора и устраивать провокации.

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют, что не намерены препятствовать проведению Объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

"Мы как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни. Никаких протестов против Томоса. (…) Могу официально заявить, что Церковь не планирует каких-либо форм протеста против "Объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном "Соборе" … тоже не будем", - цитирует заместителя председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП), протоиерея Николая Данилевича информационно-просветительский отдел.

Он уточнил, что утром 14 декабря верующие УПЦ (МП) хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела Церкви.

Как сообщалось, 13 декабря заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что пророссийские силы готовили провокации накануне и во время проведения Объединительного собора в Киеве. В частности, планировалась организация 13-14 декабря в Киево-Печерской Лавре акций против получения украинской церковью Томоса об автокефалии. Координировать действия протестующих должен был настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь).

Как сообщалось, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом на пост предстоятеля единой православной украинской церкви от епархии.