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За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать

За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать
12:22 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине с нового года, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, за долги по коммуналке будут начислять пеню.

Украинцы, которые задолжали за коммуналку, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, будут оштрафованы. Размер пени составит 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца.

Такие нововведения вступят в силу с января 2019 года. Чтобы хоть как то дисциплинировать украинцев депутаты придумали вести штрафные взыскания, так как совокупный долг за коммунальные услуги с каждым годом растет. Стоит учесть, что такая практика давно введена в европейских странах. Злостных неплательщиков не только штрафуют, но и отрезают от водоснабжения и отопления.

Несвоевременная оплата за коммунальные услуги приводит к большим проблемам во всей жилищно-коммунальной сфере. Так,  если пользователи не платят за горячую воду предприятие-поставщик не сможет расплатиться за используемый объем холодной воды и газа, а предприятие, которое занимается водоснабжением, не сможет вовремя заплатить за электроэнергию.

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Поэтому с нового года украинцам за долги будут начислять пеню - 0,01%. То есть, если заплатить за коммуналку с опозданием в год, размер пени составит всего лишь 3,65% от суммы долга. 

Напомним, что с нового года украинцы будут получать две платежки за электроэнергию. Согласно новым правилам с 2019 года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам.  Также, следует напомнить, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег" в 2019 году.

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Штраф, ЖКХ, Тарифы, Коммунальные услуги, Пеня, Коммуналка.
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