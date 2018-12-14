За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать

Новости Украины: В Украине с нового года, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, за долги по коммуналке будут начислять пеню.

Украинцы, которые задолжали за коммуналку, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, будут оштрафованы. Размер пени составит 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца.

Такие нововведения вступят в силу с января 2019 года. Чтобы хоть как то дисциплинировать украинцев депутаты придумали вести штрафные взыскания, так как совокупный долг за коммунальные услуги с каждым годом растет. Стоит учесть, что такая практика давно введена в европейских странах. Злостных неплательщиков не только штрафуют, но и отрезают от водоснабжения и отопления.

Несвоевременная оплата за коммунальные услуги приводит к большим проблемам во всей жилищно-коммунальной сфере. Так, если пользователи не платят за горячую воду предприятие-поставщик не сможет расплатиться за используемый объем холодной воды и газа, а предприятие, которое занимается водоснабжением, не сможет вовремя заплатить за электроэнергию.

Поэтому с нового года украинцам за долги будут начислять пеню - 0,01%. То есть, если заплатить за коммуналку с опозданием в год, размер пени составит всего лишь 3,65% от суммы долга.

Напомним, что с нового года украинцы будут получать две платежки за электроэнергию. Согласно новым правилам с 2019 года начинается новый этап создания рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам. Также, следует напомнить, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег" в 2019 году.