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День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

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День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
12:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

17 декабря, отмечается день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году.

История праздника

Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью богача Диоскора, который был твердым язычником и пытался всячески уберечь свою дочь от влияния христианства.

Когда отец захотел отдать дочь замуж, та воспротивилась. Отец подумал, что причиной ее отказа пойти под венец является ее одиночество и позволил ей выходить, куда она пожелает. Таким образом Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.

Когда ее отце узнал об этом, то решил наказать дочь и отдал ее в руки мучителей. История гласит, что после долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился бог, который исцелил раны.

День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря Читать полностью

На следующий день святую снова стали пытать, но она мужественно все переносила, чем вдохновила одну из свидетельниц Иулиания, которая выступила из народа и объявила себя христианкой. Такого поступка ей не простили и подвесили на дерево рядом с Варварой.

Девушек сначала долго пытали, а затем отсекли им головы. В тот же день Диоскор и главный мучитель Варвары Мартиан были полностью сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Отметим, что мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

О чем молятся святой великомученице Варваре

Великомученице Варваре молятся, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий.

Поговорки и приметы

День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать Читать полностью

Варвара ночи украла, дня притачала

Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали

Трещит Варюха — береги нос и ухо!

Наша Варвара не любит ухи без навара

Варвары заварят, а Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима

Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.

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