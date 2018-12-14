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Филарет рассказал зачем Украине томос об автокефалии

Филарет рассказал зачем Украине томос об автокефалии
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Филарет объяснил, зачем украинской православной церкви томос об автокефалии.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что украинской церкви нужен томос для вхождения в евхаристическое общение (возможность совместного служения литургии) со всеми православными церквями мира.

Об этом он заявил в день тезоименитства, трансляция мероприятия велась на странице патриарха в Facebook.

"Для того, чтобы государство, которое нам Бог дал, существовало, надо, чтобы в этом государстве была одна православная церковь. Почему мы так боремся, прилагаем столько усилий, терпим, - потому что хотим создать в Украине единую поместную православную церковь. Противники наши хорошо знают, что это ведет к победе, поэтому сосредоточили все силы во всем мире, чтобы не допустить объединения украинского православия", - заявил он.

По словам патриарха, тот, кто работает на разъединение украинского православия - "тот служит врагу и, прежде всего, дьяволу".

"Мы должны делать все, чтобы объединиться со всеми православными церквями в Украине, и мы делаем это, и пришли к тому, что все три церкви, не все архиереи, но от всех трех церквей Вселенский патриарх получил обращение о предоставлении нам томоса об автокефалии украинской церкви", - подчеркнул он.

"Зачем нам нужен этот томос? Разве мы без него не можем? Можем, и мы живем, но мы хотим войти в единение со всеми православными церквями, чтобы мы молились и с греками, и с болгарами, со всеми, и с русскими, со всеми православными мира. Ради этого мы хотим иметь этот томос. Мы надеемся, что мы его получим", - резюмировал патриарх Филарет.

Как сообщалось ранее, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии. Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщалось ранее, УПЦ Киевского патриархата определилась с кандидатом на пост предстоятеля единой православной украинской церкви от епархии. 

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Филарет, УПЦ КП, Автокефалия, Томос.
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