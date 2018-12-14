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Япония передала Украине современные радиостанции на $500 тысяч

Япония передала Украине современные радиостанции на $500 тысяч
14:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Япония передала Нацполиции Украины радиостанции с защищенными каналами связи стоимостью $0,5 млн.

Правительство Японии передало Национальной полиции Украины радиостанции с защищенными каналами связи (общая стоимость средств радиосвязи - $0,5 млн), они будут задействованы на новых базовых станциях в Сумской области.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе передачи радиостанций глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что благодаря поддержке правительства Японии будет реализован проект по развертыванию цифровой защищенной системы радиосвязи полиции Сумской области.

"Всего мы планируем при содействии правительства Японии развернуть семь базовых станций в шести городах Сумской области. Для сумской полиции будет поставлено более 600 единиц средств радиосвязи: 450 портативных радиостанций, 150 - автомобильных и 30 - стационарных. Стоимость такого оборудования составляет более 500 тыс. долларов", - рассказал о планах С.Князев.

Посол Японии в Украине Шигеки Суми, который завершает свою каденцию в Украине, отметил, что правительство его страны предоставляет всестороннюю помощь для улучшения работы Нацполиции Украины.

"У нас были совместные крупные проекты. В частности, японское правительство передало украинским полицейским более 2 тыс. автомобилей, 9 тыс. комплектов форменной одежды, а также были предоставлены транспортные средства для разминирования. Поэтому сегодня мы передаем сертификат на реализацию проекта по обеспечению полиции Сумской области радиостанциями с защищенными каналами связи", - сказал посол.

Шигеки Суми также признался, что несмотря на отъезд из Украины, он остается не только другом для Украины, но и членом большой украинской семьи.

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Япония, МВД, Радиостанции, Арсен Аваков, Нацполиция.
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