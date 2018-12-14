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Растаможка евроблях: сколько оформили машин по новым правилам

Растаможка евроблях: сколько оформили машин по новым правилам
15:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Сервісні центри via Facebook

Новости Украины: Фискальная служба растаможила по новым правилам около 2,8 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 187 млн грн.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформили около 2,8 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией по новым льготным условиям, сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, всего по новым правилам с момента первого оформления транспортного средства с иностранной регистрацией, с 26 ноября и по состоянию на 14 декабря, в бюджет уплачено около 187,1 млн грн таможенных платежей.

«Наиболее активно граждане растаможивают транспортные средства в Черновицкой области - 677 авто, Волынской – 604, в Киеве – 414, Ривненской области – 202», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что только за последние сутки ГФС осуществила таможенное оформление 575 автомобилей на еврономерах на сумму 38 млн грн.

Как сообщалось, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

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В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

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Таможня, Растаможка, ГФС, Фискальная служба, Еврономера.
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