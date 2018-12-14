Вступил в силу новый порядок регистрации номера для пользователей мобильных услуг

Новости Украины: Вступил в силу порядок регистрации абонномера с помощью Mobile ID или электронного цифровой подписи.

Вступил в силу обновленный порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, утвержденный решением НКРСИ от 28 ноября 2018 года.

"Идентификация абонентов и продажа новых номеров идентифицированным клиентам создадут барьер на пути телефонных мошенников", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

Три оператора - Vodafone, "Киевстар" и "Укртелеком" - подтвердили агентству наличие такой возможности на их сайтах.

На сайте Vodafone можно зарегистрировать свой номер как с помощью Mobile ID, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Клиенты "Киевстара" имеют возможность зарегистрировать его с помощью ЭЦП. Абоненты "Укртелекома" также могут зарегистрировать номер с помощью ЭЦП и получат возможность сделать это с помощью bank ID в скором будущем.

Как отмечается на сайте НКРСИ, комиссия ожидает, что благодаря внедрению дистанционной регистрации увеличится количество зарегистрированных абонентов. Этот порядок также урегулировал возможность регистрации абонентов, которые не являются гражданами Украины.

Как сообщалось, в ноябре компания lifecell совместно с ПриватБанком запустила систему онлайн-идентификации абонентов с помощью BankID для упрощения перехода на контрактное обслуживание.