В следующем году билеты на поезда подорожают

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18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В "Укрзализныце" планируют повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год.

Согласно документу, в 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

При этом, проектом консолидированного финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена.

Также, с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

В целом, "Укрзализныця" планирует перевезти 201 млн пассажиров, что больше ожидаемого результата 2018 года на 0,5% и меньше плана на 2018 год на 0,2%.

Также "Укрзализныця" заложила в финплан повышение тарифов на грузовые перевозки на уровень индекса цен производителей по итогам 2018 года. Так, с 1 февраля 2019 года повышение тарифа предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.

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"В расчете доходов от грузовых перевозок на 2019 год учтено совершенствование тарифной политики, а именно применение системы сближения классов тарифов (унификация тарифных классов) на перевозку грузов и применение единого правового поля для собственных вагонов, формирование равных тарифно-экономических условий для эффективной конкуренции между различными собственниками полувагонов, установления справедливой рыночной цены вагонной составляющей для полувагонов", – отмечается в пояснительной записке.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году повысила тарифы на пассажирские перевозки 25%.

В 2017 году в силу вступил приказ Министерства инфраструктуры об индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины на 15%. За предыдущие два года тарифы на перевозку по железной дороге поднимались уже три раза.

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Перевозки, Поезд, Билеты, Подорожание, Укразализныця.
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