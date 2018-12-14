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Нацсовет отметил тенденцию к увеличению доли украиноязычных песен на радио

Нацсовет отметил тенденцию к увеличению доли украиноязычных песен на радио
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Пиксабай

Новости Украины: Больше половины песен на радио звучат на украинском языке.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после мониторинга 34 тысяч часов эфиров наблюдает тенденцию увеличения процента украинской песни на радио.

Об этом сообщила советник члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского Юлия Нечипоренко на дискуссии "Украиноцентричная регуляция: результаты введения квот и перспективы второго чтения закона о языке".

Организаторами дискуссии выступили Киевский пресс-клуб и Украинский институт социальных исследований имени Яременко. Мероприятие прошло при поддержке Министерства информационной политики.

"Языковые квоты на радио - это защита информационного пространства, это государственная политика страны. Украинский язык также нас защищает, потому что язык стал элементом гибридной войны. Закон на данном этапе предполагает 30% объема украиноязычных песен в эфире в сутки. Средний показатель в этом году - это 51%. В прошлом году было на 4% меньше. То есть, мы видим тенденцию к увеличению украинских песен на радио ", - подчеркнула Нечипоренко.

Что касается языка ведения эфиров, то средний показатель 86% на общенациональных радиостанциях. "Если говорить о местных и региональных радиостанциях, то объем песен - 48% общий показатель и 92% - язык ведения передач", - сообщила Нечипоренко и добавила, что эта тенденция также растет.

По словам Нечипоренко, для радиостанций оказалось сложнее выполнять показатель именно по объему песен на украинском языке. Большинство штрафов, назначил Нацсовет за несоблюдение квот, касающихся именно песен.

В то же время, как подчеркнула Нечипоренко, в Киеве в этом году за нарушение языковых квот назначено меньше штрафов, чем в 2017-м. В 2018 году было 5 штрафов, а в прошлом году - 12.

Сейчас продолжается мониторинг соблюдения языковых квот на телевидении после переходного периода. Уже проверены цифровые телеканалы, где нарушений не зафиксировано. По словам Нечипоренко, в конце января - начале февраля следующего года будут представлены результаты мониторинга языковых квот на телевидении.

Как известно, 13 октября 2018 года на законодательном уровне в действие вступили языковые квоты для телевизионщиков. Согласно закону 75% эфира в два промежутка времени - 07:00-18:00 и 18:00-22:00 - еженедельно должны быть на украинском языке.

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Все по теме:

Украинский язык, Нацсовет, Песни, Радио, Мининформполитики, Юлия Нечипоренко.
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