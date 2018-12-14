Денисова рассказала о здоровье одного из украинских заключенных в РФ

Новости Украины: Украинец Эдем Бекиров пребывает в критическом состоянии, и, не смотря на это, до сих пор содержится в общей камере СИЗО.

Состояние здоровья арестованного в оккупированном Крыму украинца Эдема Бекирова критическое и пребывание в СИЗО представляет опасность для его жизни. Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Получила информацию от адвоката задержанного российскими правоохранителями крымского татарина Эдема Бекирова. Несмотря на подтвержденные диагнозы и критическое состояние здоровья, его сейчас содержится в общей камере СИЗО", - отметила она.

По словам Денисовой, адвокат Бекирова сообщил, что намерен обратиться к руководству изолятора, в котором содержится подзащитный, с просьбой перевести его в медицинскую часть.

Также Денисова сообщила, что обратилась к уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой и советнику президента России, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой срочно оказать содействие в предоставлении квалифицированной медицинской помощи Бекирову.

"Пребывание в СИЗО в таком критическом состоянии является опасным для его жизни", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 12 декабря около 8.30 на въезде в оккупированный Крым с стороны Чонгара во время прохождения паспортного контроля на территории, контролируемой оккупантами, задержали гражданина Украины, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова 1961 года рождения. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. В январе 2018 года активист перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Бекиров носит съемный протез на правой ноге.

Во время задержания Бекирову не разрешили взять рюкзак с вещами и лекарствами.

Во время заседания "суда" Бекирову, который страдает сахарным диабетом, вызвали "скорую". Врачи установили что у него упал уровень сахара в крови, снизилось артериальное давление.

13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля.