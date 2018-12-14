Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля

Новости Украины: Появились информация о том, как будут выбирать Предстоятеля на Объединительном соборе.

По предварительным подсчетам, в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, примут участие 192 делегата, и они будут выбирать Предстоятеля в два тура. Об этом рассказали источники среди организаторов Собора.

От УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов.

От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов.

"От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В общем - 30 человек", - отметил собеседник.

В целом, по предварительным подсчетам (Экзархов Вселенского Патриарха) в соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего - 192 участника Объединительного собора.

Во время собора состоится тайное голосование за Предстоятеля. Будет два тура, первый тур - рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов участников собора и среди них будет избран Предстоятель.

Такая процедура избрания Предстоятеля оставляет интригу, поскольку делает реальным выдвижение не только митрополита КП Епифания, которого в четверг поддержал собор Киевского патриархата, но и митрополита Михаила, которого на упомянутом соборе поддержало меньшинство.

Кроме того, в мероприятии примут участие как почетные гости президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По данным источников УП, Собор начнется с короткой обедни в 10 утра, затем выступит президент и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост Предстоятеля будущей поместной православной церкви.