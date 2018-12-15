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В Объединительном соборе примут участие 192 делегата, в том числе 64 архиерея

В Объединительном соборе примут участие 192 делегата, в том числе 64 архиерея
03:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На Объединительном соборе Украинская православная церковь Киевского Патриархата будет представлена 42 архиереями.

В Киеве 15 декабря на Объединительном соборе Украинской автокефальной православной церкви примут участие 192 делегата, 64 из которых являются действующими архиереями, сообщает сайт "Громадського" ссылаясь на оргкомитет собора.

На Объединительном соборе Украинская православная церковь Киевского Патриархата будет представлена 42 архиереями и с ними соответственно по одному священнику и мирянину - всего 126 делегатов.

От Украинской православной церкви Московского Патриархата подтвердили свое участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином - всего 30 человек.

"По предварительным подсчетам экзархов Вселенского патриархата на соборе будут присутствовать 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина. Кроме того, почетными гостями собора будут президент Петр Порошенко и председатель парламента Андрей Парубий" – говорится в заметке.

Приглашения принять участие в Объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей.

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Украина, УПЦ МП, УПЦ КП, Новости Украины, Объединительный собор Украинской автокефальной православной церкви.
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